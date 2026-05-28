Die Initiative kulturelle Integration sagt: DANKE!

Berlin, den 28. Mai 2026. Eine Woche nach dem ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration wurden alle Aktionspartner, deren Veranstaltungen im Aktionskalender angemeldet sind, über ihren Tombola-Gewinn informiert.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein breites Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – haben zahlreiche Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt, um damit allen Mitmachenden ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für ihr Engagement im Rahmen des ersten Aktionstags Zusammenhalt in Vielfalt zukommen zu lassen. Die Preise wurden inzwischen verlost.

Mehr als 450 Aktionen, Veranstaltungen und künstlerische Beiträge fanden in allen Bundesländern rund um den 21. Mai 2026, dem Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt und gleichzeitig UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, statt. Zahlreiche Menschen, Einrichtungen und Organisationen setzten damit sehr unterschiedliche Zeichen für kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe und ein demokratisches Miteinander.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Die Anzahl und das Engagement der Mitmachenden bei diesem ersten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt haben mich sehr beeindruckt. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder der Initiative kulturelle Integration in der Lage sind, uns bei allen Aktionspartnern auch mit einem Tombola-Preis zu bedanken. Danke auch den Mitgliedern der Initiative kulturelle Integration für die Bereitstellung der Preise und ihre eigenen unterschiedlichen Aktivitäten zum Aktionstag.“

Hier kommen Sie zu den Tombola-Preisen der Mitglieder der Initiative kulturelle Integration