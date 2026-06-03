Heute in Dessau: Kultur – Fundament der Demokratie?

Heute Abend laden der Deutsche Kulturrat, das Umweltbundesamt und die Stiftung Bauhaus Dessau zur Veranstaltung „Kultur – Fundament der Demokratie?“ nach Dessau ein.

Diskussion und Musik: Kultur – Fundament der Demokratie?

Heute, Mittwoch, 3. Juni 2026, 18 Uhr

Stiftung Bauhaus Dessau, Aula

Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau

Die aktuellen Debatten über die Zukunft einer offenen, demokratischen Gesellschaft in Deutschland werden zunehmend als Kulturkampf geführt, in dem der Austausch von Argumenten der Konfrontation von verhärteten Haltungen weicht. Dabei wird der Begriff „Kultur“ selbst zum Streitfall: Während eine Rückbesinnung auf vermeintlich nationale Traditionen als Reaktion auf globale Herausforderungen an Zustimmung gewinnt, geraten die Verteidigerinnen und Verteidiger einer pluralistischen und toleranten Demokratie zunehmend in Bedrängnis. Aber was steht auf dem Spiel, wenn man „Leitkultur und Multikulti“ als unversöhnliche Gegensätze behauptet? Kommt der deutschen Gegenwart in den zunehmend aggressiven Auseinandersetzungen zwischen Rechts und Links die Mitte abhanden? Und ist die teilweise in Wahlprogrammen erklärte „patriotische Kulturpolitik“ zugleich ein Angriff auf die kulturellen Fundamente der Demokratie?

Wenn man Kultur als jene gemeinsame Basis versteht, auf der das gesellschaftliche Zusammenleben ausgehandelt und beurteilt wird, dann sind die Erschütterungen dieses Fundaments auf allen Ebenen spürbar – lokal und regional, aber auch national und global. Dabei ist es längst offensichtlich, dass die Probleme und Krisen der Gegenwart nicht durch Abgrenzung, sondern nur durch den Dialog auf wissenschaftlicher Basis und in einem demokratischen Prozess gelöst werden können.

Darüber diskutieren im historischen Bauhausgebäude:

Sebastian Krumbiegel , Musiker

, Musiker Dirk Messner , Präsident des Umweltbundesamtes

, Präsident des Umweltbundesamtes Carena Schlewitt , Intendantin von HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste

, Intendantin von HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Barbara Steiner , Vorständin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

, Vorständin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Sprecher der Initiative kulturelle Integration

Für den musikalischen Rahmen sorgt Sebastian Krumbiegel, Sänger und Mitbegründer der Band „Die Prinzen“. Die Moderation übernimmt Andreas Hillger.