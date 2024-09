Globaler Klimastreik am Freitag, den 20. September

Berlin, 16.09.2024. Am Freitag, den 20. September 2024, findet der nächste globale Klimastreik statt. In ganz Deutschland und weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und gemeinsam ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit setzen.

Der Deutsche Kulturrat unterstützt den Aufruf zum globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ und ruft alle Künstlerinnen und Künstler, alle im Kulturbereich Tätige und alle Kulturinteressierte auf, sich am Freitag am Klimastreik zu beteiligen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Das Thema Nachhaltigkeit muss stärker kulturell bearbeitet werden. Wenn uns dies gelingt, wird nicht mehr der Verzicht als Erstes stehen, sondern der Gewinn. Der ökonomische Gewinn, denn nachhaltiges Wirtschaften ist längst ein Markt und Wirtschaftsfaktor. Der ökologische Gewinn, denn der Erhalt unserer natürlichen Lebens­grundlagen ist essenziell für unser Überleben. Der soziale Gewinn, denn eine nachhaltige Gesellschaft orientiert sich am Gemeinwohl. Der gesellschaftliche Gewinn, denn in einer Welt zu leben, in der Natur und Kultur dauerhaft miteinander auskommen, ist die Voraussetzung für ein gutes Leben. Auch deshalb unterstützt der Deutsche Kulturrat den Aufruf zum Klimastreik. Kulturschaffende können mit ihrer Teilnahme ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige Klimapolitik setzen.“

Nachhaltigkeit und Kultur:

Der Deutsche Kulturrat hat sich bereits in diversen Stellungnahmen zur Umsetzung der Agenda 2030 positioniert. Im Juni 2023 legte der Deutsche Kulturrat seine neueste Positionierung „Mit Kultur Nachhaltigkeit befördern – Nachhaltigkeit in der Kultur stärken“ vor.

Zur weiteren Information:

Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit

Wie der Kultur- und Naturbereich gemeinsam die UN-Nachhaltigkeitsziele voranbringen können

Hg. v. Olaf Zimmermann und Hubert Weiger,

Vorwort Kulturstaatsministerin Claudia Roth

978-3-947308-40-8, 256 Seiten, 22,80 Euro