Geschlechtergerechtigkeit – Es geht voran

Berlin, 24.09.2025. Am 6. Oktober 2025 erscheint der neue Bericht des Deutschen Kulturrates: „Es geht voran. Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“. Er enthält Daten zur Geschlechtergerechtigkeit im Bereich von Kultur und Medien: Wie steht es mit Frauen in Führungspositionen und der Partizipation von Frauen an der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung?

38 Autorinnen und Autoren aus Verbänden, der Kulturverwaltung, der Kulturförderung und der Wissenschaft setzen sich mit dem Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Themenbereichen auseinander. Sie verdeutlichen, was bereits geschieht, um Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen, und zeigen Handlungsbedarfe auf, um die Situation weiter zu verbessern. Es zeigt sich: Es geht voran, aber es ist noch viel zu tun.

Die Autorinnen und Autoren: Jürgen Jakob Becker, Nil Berber, Holger Bergmann, Lars Birken-Bertsch, Ulrich Brobeil, David Dilmaghani, Mechthild Eickhoff, Brigitte Faber-Schmidt, Aline Fiedler, Corinna Fischer, Cilgia Gadola, Kathrin Grotz, Kathrin Hahne, Gregor Hotz, Boris Kochan, Christoph Kraus, Holger Krimmer, Kulturabteilung im Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Klaudia Lehmann, Karin Lingl, Gaëlle Lisack, Andreas Mackeben, Sylvia Metz, Julian Müller, Björn Neuhaus, Markus Pitz, Patricia Rahemipour, Christine Regus, Michael Reitemeyer, Claudia Rose, Ina von Rumohr, Philipp Salamon-Menger, Claudia Schmitz, Gabriele Schulz, Katerina Schumacher, Silvia Selinski, Philip Steden, Sylvia Willkomm, Olaf Zimmermann

Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien

Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz,

328 Seiten, ISBN- 978-3-947308-68-2, Preis 22,80 Euro

