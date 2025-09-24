Politik & Kultur 10/25 vorab für die Presse

Wertewandel 1989 – 2025; documenta; Aktionstag zur kulturellen Vielfalt; neue Kolumne: die SPK und die Welt

Berlin, den 24.09.2025. Die Oktober-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Oktober 2025 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Wertewandel 1989 – 2025“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 30.

Im Leitartikel beschäftigt sich Oliver Lepsius, Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Universität Münster, mit Verfassungsfragen: Sollte es Volksabstimmungen über die Verfassung geben? Auf welche Weise verändert sich die Verfassung im Lauf der Zeit? Warum gab es im Rahmen der Wiedervereinigung keine neue Verfassung für Gesamtdeutschland?

Weitere Themen der Ausgabe 10/25 von Politik & Kultur sind:

Kulturelle Integration

Die Initiative kulturelle Integration ruft für den 21. Mai 2026 zum bundesweiten Tag der kulturellen Vielfalt auf.

Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates, verabschiedet sich nach 22 Jahren. Ein Gespräch mit Theo Geißler

Marion Ackermann, Präsidentin der SPK, startet eine neue Kolumne über den internationalen Kompass ihres Hauses

Eine Studie des Instituts für Museumsforschung untersucht erstmals den konkreten »Return on Investment« von Museen.

Blick zurück und nach vorn

Außerdem: Editorial: Ego-Shooter – Keine Debatte über Killerdrohnen weit und breit; Katrin Göring-Eckardt über das Grüne Band; Outsourcing im Kulturbetrieb; Hannah Arendt und Walter Benjamin; Musikalische Stolpersteine in Berlin u.v.m.