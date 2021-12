Exklusiv: Monika Grütters blickt in Politik & Kultur auf ihre Amtszeit zurück

Berlin, den 30.11.2021. Nach acht Jahren im Amt endet nun Monika Grütters‘ Zeit als Staatsministerin für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin. Mit ihr geht eine Ära CDU geprägter Bundeskulturpolitik zu Ende. Dabei blickt Grütters nach zwei Legislaturperioden unter anderem auf milliardenschwere Hilfsmaßnahmen für den Kulturbereich in der Coronapandemie, kontinuierliche Steigerungen ihres Etats und einen stetigen Bedeutungsgewinn der Behörde, der sich auch in der Zahl der Beschäftigten, fast 400, widerspiegelt, zurück.

In der druckfrischen Ausgabe von Politik & Kultur spricht Monika Grütters exklusiv über ausgewählte Schwerpunktthemen ihrer Amtszeit. Auf die Frage, welcher Satz nach ihrer achtjährigen Amtszeit auf Dauer mit dem Namen Monika Grütters verbunden bleiben soll, antwortet sie: „Dass es gelungen ist, die politische Bedeutung der Kultur signifikant zu stärken. Die Kultur hat in den vergangenen Jahren an Relevanz gewonnen – nicht nur für Kreative und ihr Publikum, sondern für die gesamte Gesellschaft. Die Schärfung des Bewusstseins dafür, welche Bedeutung Kultur für unser Gemeinwesen hat, bleibt hoffentlich.“

