Einladung zum Livestream: Demokratie sichern: Zusammenhalt in Vielfalt leben

Berlin, den 14.05.2024. Eine Woche vor dem 75. Geburtstag des Grundgesetzes und drei Wochen vor den Europawahlen bildet die Sicherung unserer Demokratie, ohne die ein Zusammenleben in Vielfalt nicht möglich ist, den thematischen Fokus der sechsten Jahrestagung, zu der die Initiative kulturelle Integration am Mittwoch, den 15. Mai 2024 unter dem Titel „Demokratie sichern: Zusammenhalt in Vielfalt leben“ in Berlin einlädt. Die Tagung ist ausgebucht!

Verfolgen Sie die Tagung am 15. Mai ab 11.00 Uhr hier im Livestream.

Der Vormittag der Tagung wird der Rolle der Medien gewidmet sein. Am Nachmittag liegt der Fokus auf den Themenbereichen Arbeit, Zivilgesellschaft und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In vier verschiedenen Panels werden die neu verfassten 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration vertiefend diskutiert von:

Staatsministerin Reem Alabali-Radovan , MdB Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus

Mika Beuster , Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes

Daniel Botmann , Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland

Peter Clever , Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Christoph Degen , Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

Karim El-Helaifi , Vorstandsvorsitzender der neuen deutschen organisationen – das postmigrantische netzwerk e.V.

Staatssekretärin Leonie Gebers , Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Barbara Gessler , Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland

Prälatin Dr. Anne Gidion , Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union

Claus Grewenig , Vorsitzender von VAUNET – Verband Privater Medien

Mahmut Hamza , Sprecher des Forums der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen

Prof. Christian Höppner , Präsident des Deutschen Kulturrates

Prälat Dr. Karl Jüsten , Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe und Vorsitzender des Rundfunkrats der Deutschen Welle

Sanem Kleff , Vorstandsvorsitzende von Aktion Courage, Direktorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage"

Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch , Mitglied des Kulturausschusses beim Deutschen Städtetag sowie Bürgermeisterin und Beigeordnete der Landeshauptstadt Dresden

Stefan Körzell , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Aiman Mazyek , Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

Dr. Susanne Pfab , Generalsekretärin der ARD

Prof. Dr. Bernhard Pörksen , Stellvertretender geschäftsführender Direktor des Instituts für Medienwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Matthias Quent , Professor für Soziologie für die Soziale an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Rechtsextremismusforscher

Michaela Röhrbein , Vorstand Sportentwicklung des Deutschen Olympischen Sportbundes

Rita Schwarzelühr-Sutter MdB , Bundesministerium des Innern und für Heimat

Ulrich Silberbach , Vorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion

Anna-Lena von Hodenberg , Geschäftsführerin und Mitbegründerin von HateAid

, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von HateAid Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Moderation: Shelly Kupferberg, Journalistin und Moderatorin

Das vollständige Programm der Tagung finden Sie hier.