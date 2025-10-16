Einladung: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit: Vorstellung und Diskussion

Berlin, 16.10.2025. Der neue Bericht „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“ des Deutschen Kulturrates liegt vor.
Die aktuelle Publikation ist Ausgangspunkt für eine neue Folge von „JaAberUnd“, der Debatten-Plattform von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich.
Wir diskutieren über die Ergebnisse des Berichts und über folgende Fragen:
- Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich?
- Wie sieht es aus mit der Besetzung von Führungspositionen?
- Was wurde schon erreicht? Was ist noch zu tun?
Es diskutieren:
- Kathrin Grotz, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin
- Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins
- Gabriele Schulz, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes
- Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates
- Termin: 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr
- Ort: Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin
- Möglichkeiten der Teilnahme: Vor Ort im Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin oder live auf YouTub
- Hier können Sie sich zur Teilnahme an der Veranstaltung im Brecht-Haus anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.
- Hier können Sie die Diskussion am 22.10.25 ab 10 Uhr live auf YouTube verfolgen.
- Hier geht es zur Buchvorschau „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“.
- In unserem Online-Shop können Sie die Publikation versandkostenfrei bestellen.