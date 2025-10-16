Einladung: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit: Vorstellung und Diskussion

Berlin, 16.10.2025. Der neue Bericht „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“ des Deutschen Kulturrates liegt vor.

Die aktuelle Publikation ist Ausgangspunkt für eine neue Folge von „JaAberUnd“, der Debatten-Plattform von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich.

Wir diskutieren über die Ergebnisse des Berichts und über folgende Fragen:

Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich?

Wie sieht es aus mit der Besetzung von Führungspositionen?

Was wurde schon erreicht? Was ist noch zu tun?

Es diskutieren:

Kathrin Grotz , Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin

, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin Claudia Schmitz , Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins

, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins Gabriele Schulz , stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes

, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

Termin : 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr

: 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr Ort : Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin

: Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin Möglichkeiten der Teilnahme: Vor Ort im Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin oder live auf YouTub

Hier können Sie sich zur Teilnahme an der Veranstaltung im Brecht-Haus anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Hier können Sie die Diskussion am 22.10.25 ab 10 Uhr live auf YouTube verfolgen.

Hier geht es zur Buchvorschau „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“.