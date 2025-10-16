Einladung: Sachstand Geschlechtergerechtigkeit: Vorstellung und Diskussion

22. Oktober, 10 bis 11 Uhr im Berliner Brechthaus

Drucken PDF

Berlin, 16.10.2025. Der neue Bericht „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“ des Deutschen Kulturrates liegt vor.

 

Die aktuelle Publikation ist Ausgangspunkt für eine neue Folge von „JaAberUnd“, der Debatten-Plattform von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich.

 

Wir diskutieren über die Ergebnisse des Berichts und über folgende Fragen:

 

  • Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich?
  • Wie sieht es aus mit der Besetzung von Führungspositionen?
  • Was wurde schon erreicht? Was ist noch zu tun?

 

Es diskutieren:

 

  • Kathrin Grotz, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin
  • Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins
  • Gabriele Schulz, stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeberin des Berichtes
  • Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

 

 

  • Termin: 22. Oktober, 10:00-11.00 Uhr
  • Ort: Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin
  • Möglichkeiten der Teilnahme: Vor Ort im Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin oder live auf YouTub

 

  • Hier können Sie sich zur Teilnahme an der Veranstaltung im Brecht-Haus anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

 

  • Hier können Sie die Diskussion am 22.10.25 ab 10 Uhr live auf YouTube verfolgen.

 

  • Hier geht es zur Buchvorschau „Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“.

 

  • In unserem Online-Shop können Sie die Publikation versandkostenfrei bestellen.
Vorheriger ArtikelProminente Gäste zeigen Gesicht für Zusammenhalt in Vielfalt

Verwandte Artikel