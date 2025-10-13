Prominente Gäste zeigen Gesicht für Zusammenhalt in Vielfalt

Berlin, den 13. Oktober 2025. Im Rahmen der diesjährigen Verleihung des Deutschen Kulturpolitikpreises durch den Deutschen Kulturrat an Kulturstaatsministerin a. D. Prof. Monika Grütters, positionierten sie und viele ihrer Gäste sich klar für Zusammenhalt in Vielfalt.

Prof. Monika Grütters: „Die Initiative kulturelle Integration – 2016 auf Anregung vieler Akteure begründet, hat 15 Thesen für Zusammenhalt in Vielfalt erarbeitet. Ein Grundsatzpapier gegen Rassismus und Ausgrenzung, aktueller denn je. Ich bin davon überzeugt, dass nur eine Gesellschaft, die Vielfalt als Gewinn begreift, eine Zukunft hat. Weniges steht hierzulande mehr dafür als die Kreativwirtschaft und die Kultur als große Brückenbauer.“

Viele Gäste folgten der Aufforderung der Preisträgerin ein Zeichen für Zusammenhalt in Vielfalt zu setzen und sich bei einer Fotoaktion der Initiative kulturelle Integration als Botschafterinnen und Botschafter für den Aktionstag zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 fotografieren zu lassen.

Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern für Zusammenhalt in Vielfalt.

Werden Sie Botschafterin oder -Botschafter für Zusammenhalt in Vielfalt!

Seien auch Sie ein Teil der Kampagne und zeigen Sie Ihr Gesicht für Zusammenhalt in Vielfalt.

Hier sehen Sie eine Übersicht der Botschafterinnen und Botschafter für Zusammenhalt in Vielfalt. Sie haben auf der Seite die Möglichkeit ebenfalls Ihr Bild hochzuladen.

Werden Sie IKI-Aktionspartner: Beteiligen Sie sich mit einer Aktion!

Die Kampagne findet im Rahmen des ersten bundesweiten Aktionstags Zusammenhalt in Vielfalt statt: Zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – erstmals dazu auf, im Umfeld des Welttags der kulturellen Vielfalt zahlreiche Aktionen durchzuführen. Unter anderem Organisationen, Bündnisse oder auch Einzelpersonen sind dazu eingeladen, vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft zu setzen.

Informationen zum Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“

Hier erfahren Sie alles zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern des Aktionstags und können Ihr Bild einreichen.

Hier kommen Sie zu den 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration sind: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische Netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland