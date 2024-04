Einladung „Demokratie sichern: Zusammenhalt in Vielfalt leben“

Einladung zur sechsten Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration am 15. Mai 2024 in die Vertretung der Europäischen Kommission

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Woche vor dem 75. Geburtstag des Grundgesetzes und drei Wochen vor den Europawahlen bildet die Sicherung unserer Demokratie, ohne die ein Zusammenleben in Vielfalt nicht möglich ist, den thematischen Fokus der sechsten Jahrestagung, zu der die Initiative kulturelle Integration am Mittwoch, den 15. Mai 2024 unter dem Titel „Demokratie sichern: Zusammenhalt in Vielfalt leben“ in die Räume der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Berlin einlädt.

Dazu erwarten wir Impulse aus der Politik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan sowie von Staatssekretärin Leonie Gebers des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Der Vormittag der Tagung wird der Rolle der Medien gewidmet sein. Hierzu wird der Tübinger Medienwissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Pörksen den Eröffnungsimpuls sprechen und darin „Auswege aus dem kommunikativen Klimawandel“ skizzieren.

Am Nachmittag liegt der Fokus der Tagung auf den Themenbereichen Arbeit, Zivilgesellschaft und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Für eine wissenschaftliche Perspektive auf das Thema Rechtsextremismus wird der Magdeburger Soziologe und Rechtsextremismusforscher Prof. Dr. Matthias Quent einen Impuls geben.

In vier verschiedenen Panels werden die neu verfassten 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration vertiefend diskutiert.

Das vollständige Programm finden Sie hier.

Ich lade Sie herzlich ein, an der sechsten Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration teilzunehmen, mitzudiskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Hier können Sie sich direkt anmelden.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Sprecher der Initiative kulturelle Integration

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Infos zur Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration:

Wann : Mittwoch, den 15. Mai 2024, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

: Mittwoch, den 15. Mai 2024, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Wo : Europäisches Haus, Am Brandenburger Tor, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

: Europäisches Haus, Am Brandenburger Tor, Unter den Linden 78, 10117 Berlin Hier finden Sie das detaillierte Programm der Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration.

finden Sie das detaillierte Programm der Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration. Hier geht es direkt zur Anmeldung.

geht es direkt zur Anmeldung. Anmeldefrist : 6. Mai 2024.

: 6. Mai 2024. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Initiative kulturelle Integration gehören an:

ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische Netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.