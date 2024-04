DIE VIELEN starten Shield & Shine Kampagne

Berlin, den 11.04.2024. In einer gemeinsamen viel beachteten Pressekonferenz in der Berliner Akademie der Künste hat die Initiative DIE VIELEN heute die Kampagne „Shield & Shine“ vorgestellt. DIE VIELEN, darunter der Deutsche Kulturrat, engagieren sich gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und antidemokratische Stimmen.

Schon 300 Kulturinstitutionen aus allen 16 Bundesländern wirken an der neuen Kampagne mit. Mit vielfältigen Aktionsformen, Transparenten, Chören, goldenen Schirmen und Fahnen bilden die unterzeichnenden Kulturinstitutionen aus Kunst und Kultur einen Schutzschirm gegen die Bedrohung durch toxischen Rechtsextremismus.

In seinem Statement betonte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, dass 2024 mit den Wahlen in sieben Kommunen, drei Bundesländern und Europa ein besonderes Jahr sei, das alle Demokratinnen und Demokraten herausfordere. Zimmermann erklärte: „Wir müssen uns auf den Worst Case vorbereiten, dass Rechtsextreme bei den Wahlen in diesem Jahr an wichtige Schaltstellen, gerade in Kommunen, gewählt werden. Im Deutschen Kulturrat machen wir uns intensiv Gedanken darüber, wie die Leitungen von Kultureinrichtungen, die z. B. in kommunaler Trägerschaft sind, mit Verantwortlichen für Organisation und Personal in der Verwaltung, wie Landräte und Bürgermeister, umgehen sollten, wenn diese einer rechtsextremen Partei angehören. Der Deutsche Kulturrat unterstützt die Aktivitäten von DIE VIELEN, weil wir gerade in dieser Zeit viele breite Bündnisse bauchen, um den Kulturbereich vor antidemokratischer Einflussnahme zu schützen.“

Informationen zur Initiative DIE VIELEN finden Sie hier.