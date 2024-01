Einladung: Ausstellungseröffnung „Junge Kunst für Hanau“

Die Initiative kulturelle Integration und der BDK e. V. Fachverband für Kunstpädagogik laden Sie in Kooperation mit den Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz herzlich zur feierlichen Ausstellungseröffnung “Junge Kunst für Hanau“ ein. Bitte melden Sie sich bis Dienstag, den 6. Februar 2024 an.

Wann: Dienstag, 13. Februar 2024, 18.00-20.00 Uhr

Wo: Kulturforum der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Matthäikirchplatz, 10785 Berlin)

In Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Serpil Temiz Unvar präsentieren Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland ihre Werke, in denen sie sich mit Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen der Ausgrenzung beschäftigen. Die Veranstaltung ist dem Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Attentats in Hanau am 19. Februar 2020 gewidmet.

Gero Dimter , Vizepräsident, Stiftung Preußischer Kulturbesitz

, Vizepräsident, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Clemens Höxter , Leiter des Referats Kulturelle Bildung im BDK e. V. Fachverband für Kunstpädagogik

, Leiter des Referats Kulturelle Bildung im BDK e. V. Fachverband für Kunstpädagogik Claudia Roth , Kulturstaatsministerin

, Kulturstaatsministerin Serpil Temiz Unvar , Gründerin der „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“

, Gründerin der „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“ Olaf Zimmermann , Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates N.N., eine ausstellende Schülerin oder ein ausstellender Schüler