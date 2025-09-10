Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun?

Neue Folge „JaAberUnd“ – live in Hof am 13. September von der Classic Computing

Berlin, 10.09.2025. Im Rahmen der Classic Computing 2025 des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. laden wir herzlich zu einer neuen Folge von JaAberUnd, dem Onlinedebattenformat von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ein. Wir diskutieren live und stellen die Diskussion anschließend in den Youtube-Kanal des Deutschen Kulturrates ein.

 

  • Thema der Podiumsdiskussion: Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun?

 

Es geht um alte Computer als Kulturgut, um Reparieren statt Wegwerfen und um neue Kunst mit alten Computern, z.B. die Demoszene, kurz: um Schnittstellen zwischen Retrocomputing und Kunst und Kultur.

 

Es diskutieren:

 

  • Hans Hübner, Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
  • Clemens Krause, Computermuseum Stuttgart
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur
  • Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation Deutscher Kulturrat

 

 

  • Termin: 13. September 2025, 16-17 Uhr
  • Ort: Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Str. 4 95030 Hof

 

 

  • Das Schwerpunktthema in der Sommerausgabe von Politik & Kultur lautete „Verpixelte Welt. Über alte Computer und neue Kunst“. Die Ausgabe kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.
