Berlin, 10.09.2025. Im Rahmen der Classic Computing 2025 des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. laden wir herzlich zu einer neuen Folge von JaAberUnd, dem Onlinedebattenformat von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ein. Wir diskutieren live und stellen die Diskussion anschließend in den Youtube-Kanal des Deutschen Kulturrates ein.
- Thema der Podiumsdiskussion: Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun?
Es geht um alte Computer als Kulturgut, um Reparieren statt Wegwerfen und um neue Kunst mit alten Computern, z.B. die Demoszene, kurz: um Schnittstellen zwischen Retrocomputing und Kunst und Kultur.
Es diskutieren:
- Hans Hübner, Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
- Clemens Krause, Computermuseum Stuttgart
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur
- Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation Deutscher Kulturrat
- Termin: 13. September 2025, 16-17 Uhr
- Ort: Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Str. 4 95030 Hof
- Das Schwerpunktthema in der Sommerausgabe von Politik & Kultur lautete „Verpixelte Welt. Über alte Computer und neue Kunst“. Die Ausgabe kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.