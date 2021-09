KW 38: Wer wird Kulturministerin oder -minister, Bundestagswahl 2021, Zur Subskription: Diversität in Kulturinstitutionen, …

Sehr geehrte Damen und Herren,

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linken planen, sollten sie Mitglied der neuen Bundesregierung sein, eine Aufwertung der Kultur auf der Bundesebene. In der Union ist die Lage unübersichtlich. So hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB klar für eine Stärkung des Bereiches ausgesprochen, im Wahlprogramm von CDU/CSU findet man dazu aber keine Aussage. Gegen eine Aufwertung des Kulturbereiches haben sich die FDP und die AfD in ihren Wahlprogrammen ausgesprochen.

Eine sehr spannende Frage ist, wer wird Kulturministerin oder Kulturminister in der nächsten Legislaturperiode. Bei der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen erlaube ich mir zu spekulieren:

CDU/CSU

Sollte die CDU den Kanzler stellen, ist Monika Grütters (Bundestagsabgeordnete seit 2005, Kulturstaatsministerin in der Regierung Merkel seit 2013) sicher eine der ersten Kandidatinnen. Doch hört man, dass sich in der Union auch weitere Kandidatinnen und Kandidaten warmlaufen. So wird Gitta Connemann (Bundestagsabgeordnete seit 2002, 2003 bis 2007 Vorsitzende der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland, seit 2015 stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag) und Ansgar Heveling (Bundestagsabgeordneter seit 2009, Mitglied des Rechtsausschusses – Berichterstatter für Urheberrecht und geistiges Eigentum) Interesse an dem Amt nachgesagt. Zu den möglichen Anwärtern gehören auch Karin Prien (seit 2017 Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein und Mitglied von Armin Laschets „Zukunftsteam“) und Marco Wanderwitz, MdB (seit 2018 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und Ostbeauftragter der Bundesregierung, in der letzten Legislaturperiode (2013-2017) kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion).

SPD

Bei der SPD scheint, sollte Olaf Scholz Kanzler werden, die Sache klarer, hier wird Carsten Brosda (Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, seit 2020 Präsident des Deutschen Bühnenvereins) genannt. Doch auch hier ist die Personalie nicht absolut sicher. Michelle Müntefering (Bundestagsabgeordnete seit 2013, seit 2018 Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik beim Bundesminister des Auswärtigen), Katrin Budde (Bundestagsabgeordnete seit 2017, seit 2018 Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Bundestages) und Björn Böhning (seit 2018 Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales) werden auch Chancen eingeräumt.

Bündnis 90/Die Grünen

Bei Bündnis 90/Die Grünen wird besonders Robert Habeck (seit 2018 gemeinsam mit Annalena Baerbock Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen) ein Interesse an dem Amt, aber als ein Teil eines größeren Ministeriums unter seiner Leitung nachgesagt. Mögliche Kandidatinnen sind auch Claudia Roth (Bundestagsabgeordnete seit 1998 mit einer kurzen Unterbrechung, seit Oktober 2013 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages) und Katrin Göring-Eckardt (Bundestagsabgeordnete seit 1998, seit 2013 Fraktionsvorsitzende).

Natürlich spielen Proportzentscheidungen und Gendergesichtspunkte auch eine gewichtige Rolle bei der Besetzung. Und der Kulturbereich ist immer für eine Überraschung gut, wir alle können uns noch gut darin erinnern, wie 2005 Bernd Neumann von der Union aus dem Hut gezaubert wurde.

Wie auch immer, es wird inhaltlich und personell spannend. Nächste Woche wissen wir sicher schon etwas mehr.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

