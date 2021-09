KW 37: SPD + CDU für Stärkung der Bundeskulturpolitik, Bundestagswahl 2021, JaAberUnd, …

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der gestrigen Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ beschreiben in einem Gastbeitrag Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB (CDU) und der Musikmanager Joe Chialo (CDU), wie sie Kulturpolitik verstehen und was sie in der nächsten Wahlperiode auf den Weg bringen wollen. Joe Chialo ist im Zukunftsteam von Armin Laschet für Kultur- und Kreativwirtschaft zuständig. (Ein Portrait des im Kulturbereich noch vielen unbekannten Joe Chialo „Black Power in den Deutschen Bundestag“ finden Sie in der Ausgabe 12/20-1/21 der Zeitung „Politik & Kultur“ des Deutschen Kulturrates auf Seite 10).

Der Gastbeitrag ist als Entgegnung auf den Beitrag von Olaf Scholz und Carsten Brosda „Schulterschluss zwischen Macht und Geist“ von letzter Woche gedacht. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda forderten in ihrem Betrag einen „Schulterschluss von Geist und Macht“

In den Mittelpunkt rückten Scholz und Brosda die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler. Hier sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Konkret wird von einer solidarischen Versicherung gegen Einnahmeausfälle gesprochen.

Den größten Teil ihres Beitrags widmeten sie der Frage, welchen Beitrag der Kulturbereich für die Gesellschaft im Sinne einer „great debate“, eines grundsätzlichen und tiefgreifenden Gespräches, leisten kann. Sie führten aus, dass die „intellektuelle und kreative Kraft der Kunst an den politischen Prozess“ herangetragen werden soll, um „den Schulterschluss zwischen Politik und Kultur, zwischen Macht und Geist“ im Wissen um die unterschiedlichen Rollen voranzubringen. Künstlerinnen und Künstlern wird ein kulturelles Bündnis angeboten. Hierfür soll direkt nach der Wahl ein bundesweites Kulturplenum zwischen Politik, Kunst und Zivilgesellschaft organisiert werden.

Als konkrete Vorhaben werden weiter skizziert, dass Kommunen und Ländern geholfen werden soll, ihrer kulturpolitischen Verantwortung gerecht zu werden und dass es kein „neuerliches Kompetenzgerangel mit Ländern und Kommunen“ geben soll.

Grütters und Chialo schlagen in ihrer Erwiderung als Lehre aus der Pandemie einen neuen Gesellschaftsvertrag für Kultur vor. Hierin soll die Freiheit der Kultur, der Wert der Kultur für das Gemeinwesen und die Wertschätzung für Kreative ausgedrückt werden. Die Art der Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen aus dem Kulturbereich, wie sie beispielsweise sehr erfolgreich im Rahmen von Neustart Kultur erfolgt, soll dabei als Vorbild dienen. Es wird unterstrichen, dass die Verbände nah dran an den Bedürfnissen der verschiedenen Kultursparten sind.

In ihrem Beitrag werden die verschiedenen Sektoren des Kulturbereiches, Künstlerinnen und Künstler, Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft, Kultureinrichtungen und Kulturvereine, in den Blick genommen und mit konkreten Maßnahmen adressiert. So soll das Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankert werden, die Verbesserung der sozialen Sicherung soll auf die Tagesordnung, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kulturunternehmen sollen überprüft, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit im Kulturbereich gefördert werden. Strukturell sprechen sich Grütters und Chialo für eigenständiges Bundeskulturministerium oder die Aufwertung der Kultur im Kanzleramt mit Ministerrang aus. Den Ländern wird in das Stammbuch geschrieben, dass sie in der Kulturförderung mehr eine „gestaltende als verwaltende Rolle spielen“ sollen. Als positives Beispiel wird das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem Kulturgesetzbuch und der Erhöhung des Kulturetats um mehr als 50 Prozent genannt. Den Städten und Gemeinden wird auf den Weg gegeben, dass sie jetzt nicht an der Kultur sparen dürfen.

Eines machen Grütters und Chialo unmissverständlich deutlich, die Kunst ist frei. Kunst soll nicht für die Politik in den Dienst genommen werden, sondern soll sich frei entfalten können – widerständig, angepasst, scheiternd, experimentell, erfolgreich.

Es ist sehr gut, dass SPD und CDU ihre Vorstellungen für die Kulturpolitik in der nächsten Legislaturperiode skizziert haben. Es wäre gut, wenn Bündnis 90/Die Grünen, die FDP und die Linke sich jetzt gleichfalls zu Wort melden und ihre Vorstellungen einer künftigen Kulturpolitik beschreiben würden.

Besonders wichtig wäre dabei zu erfahren, ob sie den Kulturbereich in seiner gesamten Vielschichtigkeit, Künstlerinnen und Künstler, Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft, Kultureinrichtungen und Kulturvereine, und seinen teils sehr unterschiedlichen Interessenlagen in den Blick nehmen wollen. Kunst und Kultur sind Impulsgeber für die Politik, sie sind aber auch ein Politikfeld, bei dem es unter anderem um handfeste wirtschaftliche Fragen geht.

Der Deutsche Kulturrat fordert schon lange eine deutliche Stärkung der kulturpolitischen Strukturen auf der Bundesebene. Sehr erfreulich ist, dass SPD und CDU sich für die Aufwertung der Kultur im Kanzleramt mit Ministerrang aussprechen. Die Vertreter der Union können sich auch ein eigenständiges Bundeskulturministerium vorstellen. Die Linke hat sich ja auch bereits für ein eigenständiges Bundeskulturministerium ausgesprochen. Bündnis 90/Die Grünen denken auch über eine Stärkung der Bundeskulturpolitik nach. Die Koalitionsverhandlungen versprechen spannend zu werden.

