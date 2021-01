KW 2: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen, Corona-Hilfen für den Kulturbereich von Bund und Ländern, …

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 27. Januar 2021 jährte sich zum 76. Mal die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Auschwitz gilt als die Chiffre der Vernichtung der Juden Europas.

Bereits seit 1951 wird in Israel am 27. Nisan des jüdischen Kalenders mit Jom haScho’a an die Shoah erinnert. Der Tag liegt nicht zufällig zwischen dem religiösen Passahfest und dem nationalen Unabhängigkeitstag. An diesem Tag steht von 10.00 bis 10.02 Uhr das Leben im ganzen Land still und die Sirenen heulen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, bleibt stehen, steigt aus und hält inne.

In Deutschland und in Großbritannien wird seit 1996 der 27. Januar als Gedenktag begangen. Der Europarat beschloss im Jahr 2002, dass die Mitglieder einen Tag zum Gedenken an die Shoah und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen sollten. Im Jahr 2005, 60 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, erklärten die Vereinten Nationen schließlich den 27. Januar zum »Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust«.

Doch wie kann ein solcher Tag eigentlich begangen werden, außerhalb der politischen Rituale einer Gedenkstunde wie beispielsweise im Deutschen Bundestag. Wobei hier »Ritual« keineswegs abwertend gemeint ist, im Gegenteil: Rituale geben Sicherheit, sie bieten einen Rahmen für das Gedenken, sie verleihen dem Gedenken die angemessene Würde.

Doch welche Relevanz hat dieser Tag, der 27. Januar, für die in Deutschland lebenden Menschen – außer einer kurzen Sequenz in den Nachrichten?

Wie kann in einer multiethnischen Gesellschaft an das Verbrechen an den Juden Europas erinnert werden?

Wie kann Erinnerung gelingen, wenn die Taten immer weiter zeitlich wegrücken, wenn das Geschehen von Zeitgeschichte zu Geschichte wird?

In dem Buch „Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen„, das ich gemeinsam mit Doron Kiesel (Professor für Interkulturelle und Internationale Pädagogik in Erfurt und wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrates der Juden in Deutschland) und Natan Sznaider (Professor für Soziologie an der Akademischen Hochschule von Tel Aviv) herausgeben durfte, werden die Ergebnisse einer Fachtagung der Initiative kulturelle Integration vorgestellt, die zu diesen Fragestellungen Antworten gesucht hat.

Für den zweiten Teil des Buches wurden neun Expertinnen und Experten gebeten, einen Ausblick auf die Zukunft der Erinnerung an die Shoah zu wagen. Sie setzen sich damit auseinander, wie die Erinnerung an die Shoah Teil der Bildungsarbeit sein kann, wie die über tausend Jahre währende Präsenz von Jüdinnen und Juden in Deutschland gegenwärtig gemacht werden kann, wie gegen den Antisemitismus heute eingetreten wird, welche Rolle Kunst in der Erinnerung an die Shoah spielt und anderes mehr.

Ich möchte Ihnen dieses Buch besonders an Herz legen. Es kann noch wenige Tage zum Subskriptionspreis hier vorbestellt werden. Ab dem 25. Januar, zwei Tage vor dem „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ am 27. Januar 2021, ist es über den örtlichen Buchhandel lieferbar.

Doron Kiesel, Natan Sznaider und ich hoffen mit diesem Buch, den Anstoß für weitere Debatten zu geben, denn: „Die Auseinandersetzung mit der

