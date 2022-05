KW 19: 20 Jahre Kulturstiftung des Bundes, Green Deal im Theater, Kultur und Kirche in Zeiten des Krieges, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, …

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Kulturrat hatte sich vehement vor 20 Jahren für die Errichtung einer Kulturstiftung des Bundes eingesetzt. Diese Errichtung war nach unserer Ansicht folgerichtig, nachdem 1998 mit der Schaffung des Amts des Staatsministers für Kultur und Medien beim Bundeskanzler ein deutlich sichtbarer Ansprechpartner auf der Bundesebene etabliert wurde. Sie war schlüssig, weil es bereits eine Kulturstiftung der Länder gab und eines Pendants auf Bundesseite bedurfte. Sie war und ist nach wie vor erforderlich, um spartenübergreifende künstlerische Vorhaben zu fördern, die von den Bundeskulturfonds aufgrund ihrer kunstspartenübergreifenden Ausrichtung nicht unterstützt werden können.

Die Kulturstiftung des Bundes ist in den 20 Jahren ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Kulturförderpolitik in Deutschland geworden. Unter den gegebenen Bedingungen gelingt es ihr, sehr unabhängig zu arbeiten.

Vom Deutschen Bundestag wird die Stiftung dauerhaft mit einem Budget jährlich neu ausgestattet. Die Dauerhaftigkeit der Förderung erlaubt ihr, in größeren Zeiträumen zu denken, zu fördern und zu entwickeln. Dass dabei nicht jedes der von der Kulturstiftung des Bundes angestoßenen Programme und geförderten Projekte gleichermaßen erfolgreich und durchschlagend ist, geschenkt.

Wesentlich sind meines Erachtens die großen Linien und die wurden mit großer Nachhaltigkeit verfolgt. Zu nennen ist etwa die Auseinandersetzung mit dem Thema Migration bzw. Vielfalt unserer Gesellschaft. Hier gehört die Kulturstiftung des Bundes zu jenen Akteuren, die frühzeitig diese Fragestellung aufgegriffen und in immer wieder neuen Programmen und Projekten bearbeitet hat.

Gleiches gilt für das zentrale Menschheitsthema, den Klimawandel. Lange schon vor dem neuen großen Programm der Bundeskulturstiftung »Zero« spielte diese Fragestellung eine bedeutende Rolle in der Arbeit der Stiftung.

Auch in anderen Programmen erweist sich die Kulturstiftung des Bundes immer wieder als das viel zitierte Trüffelschwein, das kulturelle Schätze hebt.

Ich schätze an der Kulturstiftung des Bundes besonders ihre innovative Kraft, ihre Widerständigkeit gegen staatliche Einflussnahmen und manchmal ihre Streitbarkeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturstiftung des Bundes setzen sich mit Vorschlägen, mit Ideen, die von außen an sie herangebracht werden, auseinander, lassen sich aber nicht in eine Richtung treiben. Allein dies ist eine große Qualität der Stiftungsarbeit.

Kommende Woche, am 18. Mai feiert die Kulturstiftung des Bundes in Berlin ihr zwanzigjähriges Bestehen. Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, gratuliert der Stiftung mit einem kleinen Dossier. Herzlichen Glückwunsch!

Text der Woche: Johann Michael Möller „Krieg in Europa: Die Ukraine kämpft für sich selbst“

Wie gehen wir damit um, wenn dieser Krieg um die Ukraine zu Ende geht und das Land womöglich der Europäischen Union beitritt und damit ein Teil des vereinten Europas wird. Haben wir diesmal gelernt nicht nur von einer wirtschaftlich dominierten Osterweiterung zu sprechen, sondern von einer selbstbewussten Nation, die ein eigenes Verständnis von Europa mitbringt, das es schon gab, als das Brüsseler Europa noch nicht existierte. Die Ukrainer wollen für diese Nation und ihre eigene Zukunft kämpfen.

Johann Michael Möller ist Ethnologe und Journalist. Er war langjähriger Hörfunkdirektor des MDR.

