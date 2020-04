Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung

BAG Zirkuspädagogik e.V.

Um Verdienstausfälle durch die Corona-Krise deutlich aufzeigbar machen zu können, hat der BAG Zirkuspädagogik e.V. eine Schnellumfrage gestartet. Nähere Infos hier .

Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE)

Der Bundesverband der Jugendkunstschulen informiert auf einer Sonderseite über Wissenswertes für Jugendkunstschulen. Nähere Infos hier.

Bundesverband Museumspädagogik

Der Bundesverband für Museumspädagogik fordert in einem offenen Brief an die Staatsministerin für Kultur und Medien Frau Prof. Monika Grütters die Gewährung von Ausfallhonoraren und einen Notfallfonds für Kultur und Medien, der auch für den Bereich kulturelle Bildung greift.

Nähere Infos hier.

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren stellt auf einer Übersichtsseite die gesammelte Maßnahmen der Bundesregierung, der Kulturstaatsministerin und der Bundesländer zur Verfügung. Nähere Infos hier.

Deutsche UNESCO Kommission

Da durch die Corona-Krise auch über 1,5 Milliarden Lernende von Schul- und Universitätsschließungen betroffen sind, hat die UNESCO zur Unterstützung der betroffenen Länder die Global Education Coalition, eine globale Bildungskoalition mit multilateralen Partnern, privatwirtschaftlichen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Organisationen ins Leben gerufen. Die Länder sollen so bei der Entwicklung und Koordinierung von innovativen Lösungen für den Fernunterricht unterstützt werden. Nähere Infos hier.

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund informiert auf seiner Seite ausführlich zu verschiedenen arbeitsrechtlichen Themen, die während der Corona-Krise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber von großer Relevanz sind. Darunter fallen zum Beispiel der Umgang mit Kurzarbeit, Maßnahmen zum Arbeitsschutz in den Betrieben, die Kinderbetreuung sowie Homeoffice-Regelungen während der Corona-Pandemie. Darüber hinaus hat der Gewerkschaftsbund ein ausführliches FAQ für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter sowie Betriebsräte zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Zudem fordert der DGB Vorstand durch die Krise eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent des Nettolohns. Nähere Infos hier.

Deutscher Volkshochschul-Verband

Der Deutsche Volkshochschulverband fordert, dass der von der Kultusministerkonferenz und der Bundesregierung vorgesehene Nothilfefonds für Kulturschaffende auch den Bildungsschaffenden offen stehen sollte. Nähere Infos hier.

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)

Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur bietet auf Grund des hohen Zuspruchs im April mehrere kostenfreie Webinare zum Projekt „Medienpädagogik der Vielfalt“ an, welche ursprünglich für Herbst 2020 anberaumt waren. Anmeldung und nähere Infos hier.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Die GEW gibt auf ihrer Seite Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus für Bildungseinrichtungen bezüglich relevanten Themen wie Arbeitsrecht und Kinderbetreuung und gibt wertvolle Tipps für den Umgang mit digitalen Medien für den Home-Unterricht.

Nähere Infos hier.

Die GEW informiert zudem darüber, dass der Bund-Verlag, ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte, seine Onlinefachinformationen vorerst bis Ende Mai für Betriebsräte kostenfrei zur Verfügung stellt. Dies soll dazu beitragen, dass die Gremien ihre Arbeit in der Corona-Krise auf Basis gesicherter Informationen leisten können. Nähere Infos hier.

Spiele-Autoren-Zunft

Die Spiele-Autoren-Zunft verweist in Bezug auf die Corona-Pandemie auf seiner Homepage auf den Blog des ausgezeichneten Spiele-Autors Synes Ernst. „Spiele gehören in die Corona-Notausrüstung. Sie bieten Abwechslung und erleichtern vor allem das Zusammenleben in der Enge“, heißt es dort. Spiele halten uns zudem „geistig fit, sorgen für Spaß und Unterhaltung und erlauben uns, Emotionen auszuleben“, meint Ernst weiter. Nähere Infos hier sowie hier.

Stiftung Zuhören

Die Stiftung Zuhören betont auf seiner Homepage bewusst, dass Zuhören vom persönlichen Kontakt, vom Zusammenkommen und Beisammensein lebt. Da dies aktuell nur in eingeschränktem Maße möglich ist, verweist die Stiftung auf die Initiative „Telefon-Engel“. Dort werden Telefonpatinnen und -paten für Seniorinnen und Senioren vermittelt, damit diese Gespräche gegen die Einsamkeit führen können. Nähere Infos hier sowie hier.

Verband für sozial-kulturelle Arbeit

Für Menschen, die gerade ein offenes Ohr am Telefon benötigen oder auf Grund der aktuellen Situation grade nicht weiter wissen, hat der Verband für sozial-kulturelle Arbeit auf seiner Homepage eine Übersicht von Sozial-, Rechts- und Mietberatungen als auch SchreiBabyAmbulanzen geschaffen. Die Beratungen erfolgen telefonisch oder im Online-Chat. Nähere Infos hier.

Stand: 01.04.2020