Livestream der Veranstaltung „Kosmos Kulturwirtschaft“

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Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrats und KreativBund – Bundeszentrum Kultur- und Kreativwirtschaft

 

  •  26. März 2026 von 14:15-15:30 Uhr

 

 

 

 

14:15-14:30 Uhr Gitta Connemann, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, eröffnet mit einem Impuls.

 

14:30-15:30 Uhr Panel-Talk „Mit Kultur Geld verdienen“:

  • Daniela Beaujean, Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien
  • Christine Berg, Vorstandsvorsitz HDF Kino
  • Bernd Gallep, Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM
  • Olaf Zimmermann, Geschäftsführung Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Kosmos Kulturwirtschaft

 

Moderation: Christoph Backes, Projektleiter KreativBund

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