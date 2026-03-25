Livestream der Veranstaltung „Kosmos Kulturwirtschaft“

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrats und KreativBund – Bundeszentrum Kultur- und Kreativwirtschaft

26. März 2026 von 14:15-15:30 Uhr

14:15-14:30 Uhr Gitta Connemann, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, eröffnet mit einem Impuls.

14:30-15:30 Uhr Panel-Talk „Mit Kultur Geld verdienen“:

Daniela Beaujean , Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien

, Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien Christine Berg , Vorstandsvorsitz HDF Kino

, Vorstandsvorsitz HDF Kino Bernd Gallep , Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM

, Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM Olaf Zimmermann, Geschäftsführung Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Kosmos Kulturwirtschaft

Moderation: Christoph Backes, Projektleiter KreativBund