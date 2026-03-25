Livestream der Veranstaltung „Kosmos Kulturwirtschaft“

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrats und KreativBund – Bundeszentrum Kultur- und Kreativwirtschaft
- 26. März 2026 von 14:15-15:30 Uhr
14:15-14:30 Uhr Gitta Connemann, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, eröffnet mit einem Impuls.
14:30-15:30 Uhr Panel-Talk „Mit Kultur Geld verdienen“:
- Daniela Beaujean, Geschäftsführung VAUNET – Verband Privater Medien
- Christine Berg, Vorstandsvorsitz HDF Kino
- Bernd Gallep, Leitung der Abteilung Innovation und Kreativwirtschaft beim BKM
- Olaf Zimmermann, Geschäftsführung Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Kosmos Kulturwirtschaft
Moderation: Christoph Backes, Projektleiter KreativBund