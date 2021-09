14.09.2021: JaAberUnd – Unsere Gäste

Christine Berg ist seit August 2019 als Vorstandsvorsitzende des HDF KINO e.V. tätig. Zuvor war sie stellvertretender Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA). In dieser Funktion verantwortete sie den gesamten Förderbereich der FFA. Außerdem war sie Projektleiterin des Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der zum 1. Januar 2007 vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) eingeführt wurde und durch die FFA koordiniert wird. Davor war die gebürtige Hamburgerin u. a. Geschäftsführerin der Gesellschaft zur Förderung audiovisueller Werke in SchleswigHolstein mbH (MSH) und Intendantin der Nordischen Filmtage Lübeck, Leiterin des Location-Büros der Filmförderung Hamburg sowie Aufnahmeleiterin bei verschiedenen Spielfilmproduktionen. Sie ist u.a. Mitglied im SPIO-Präsidium und FFA-Verwaltungsrat.

Foto: HDF Kino



Prof. Christian Höppner ist Generalsekretär des Deutschen Musikrates und Kulturratspräsident a.D. In den 16 Jahren seiner Vorstandsarbeit beim Deutschen Kulturrat, davon zehn Jahre als Vizepräsident und mit satzungsbedingt zulässigen zwei Amtsperioden als Präsident, engagierte er sich zehn Jahre im Rundfunkrat der Deutschen Welle als stellvertretender Vorsitzender des Akademie-Ausschusses und als Haushaltsberichterstatter sowie 15 Jahre als Vorsitzender des Medienbeirates von RTL. Seit 1986 unterrichtet er Violoncello an der Universität der Künste Berlin. 2016 erhielt er von Bundespräsident Joachim Gauck für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Foto: Christoph Soeder dpa



Annekatrin Klepsch ist seit dem 1. November 2015 Zweite Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur- und Tourismus der Landeshauptstadt Dresden. Aufgewachsen in Dresden, studierte Annekatrin Klepsch (DIE LINKE) Theater- und Kulturwissenschaften sowie Soziologie an den Universitäten Leipzig und Wien. Nach dem Studium arbeitete sie als Redakteurin beim Jugendmagazin SPIESSER sowie als Dramaturgieassistentin am Berliner Ensemble. Von 2003 bis 2009 war sie Projektleiterin in der freien Wohlfahrtspflege (Kinder- und Jugendhilfe). Sie absolvierte außerdem ein zusätzliches Masterstudium in Arbeits- und Organisationspsychologie (2007-2009). Von 2009 bis 2015 gehörte sie dem Sächsischen Landtag und dem Dresdner Stadtrat an und war Mitglied des Sächsischen Kultursenats. Sie ist u.a. Mitglied im Kulturausschuss des Deutschen Städtetages, stellv. Vorsitzende der Stadttheatergruppe im Deutschen Bühnenverein, Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und Mitglied des Verwaltungsrates der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie im Hochschulrat der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“. Frau Klepsch ist Mitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft.

Foto: Klaus Gigga



Olaf Zimmermann, Zweiter Bildungsweg, anschließend absolvierte er ein Volontariat zum Kunsthändler. Danach arbeitete er als Kunsthändler und Geschäftsführer verschiedener Galerien. 1987 gründete er eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Köln und Mönchengladbach. Seit März 1997 ist Zimmermann Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Zudem ist er Herausgeber und Chefredakteur von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates und Publizist. Seit Dezember 2016 ist er darüber hinaus Sprecher der Initiative kulturelle Integration. 2020 wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverdienstkreuz) ausgezeichnet.

Foto: Deutscher Kulturrat / Jule Roehr