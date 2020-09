08.09.2020: JaAberUnd – Unsere Gäste

Tahir Della

Tahir Della ist Mitglied der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland – ISD Bund e.V.“ und Trainer bei glokal e.V. Zusätzlich ist er Fachreferent Dekolonisierung im Berliner Promotorenprogramm „Eine Welt“ für Postkolonialismus und Antirassismus. Er setzt sich ein für die Interessen Schwarzer Menschen in Deutschland und für eine Gesellschaft ohne Rassismus. Della ist gelernte Fotograf. (Quelle: Deutschlandfunkkultur.de)

Foto: Tahir Della

Christina Kautz (Angefragt)



folgt in Kürze

Dieter Thomä

geboren 1959, war nach einem Volontariat an der Henri Nannen Journalistenschule in Hamburg Redakteur beim Sender Freies Berlin, er promovierte an der Universität Freiburg i.Br. und war an verschiedenen deutschen und amerikanischen Universitäten tätig. Seit dem Jahr 2000 ist er Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen/Schweiz. Er war Fellow u.a. am Getty Research Institute, Los Angeles, am Wissenschaftskolleg zu Berlin und am Institute for Advanced Study in Princeton. Er schreibt regelmäßig für Zeitungen und Zeitschriften, vor allem für F.A.Z. und DIE ZEIT. Seine letzten beiden Buchveröffentlichungen sind „Warum Demokratien Helden brauchen“ (Ullstein 2019) und „Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds“ (Suhrkamp 2016).

Foto: Martin Kraft

Hortensia Völckers

folgt in Kürze

Foto: Gerhard Kassner

Olaf Zimmermann

Olaf Zimmermann, Jahrgang 1961, Publizist,

Zweiter Bildungsweg, anschließend Volontariat zum Kunsthändler. Danach arbeitete er als Kunsthändler und Geschäftsführer verschiedener Galerien. 1987 gründete er eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Köln und Mönchengladbach. Seit März 1997 ist Zimmermann Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Zudem ist er Herausgeber und Chefredakteur von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates und Publizist.

Foto: Tim Flavor