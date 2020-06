09.06.2020: JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur

Aus der Zeitung direkt ins Netz: Ab sofort gibt es die Themen aus Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, nicht nur in der Print- und Online-Version zu lesen, sondern die Redaktion diskutiert jeden zweiten Dienstag im Monat mit Gästen, Zuschauerinnen und Zuschauern live und online im neuen Talk-Format „JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur“.

Unser Thema, eure Meinung: Bei „JaAberUnd“ stehen ein oder mehrere Themen aus Politik & Kultur im Fokus des Gespräches mit den Gästen. Aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, online und live via Twitter und YouTube mit zu diskutieren und Fragen zu stellen. Eine Debatte von uns mit euch!

Am 09.06.2020 um 18 Uhr gibt es die Premiere. Unter dem Titel „Mehr Kultur in der Natur?!“ wird das Thema Grünes Band und deutsch-deutsche Erinnerung aufgegriffen. Was ist das Grüne Band? Wie wird am ehemaligen BRD-DDR Grenzstreifen heute an die deutsche Teilung erinnert? Wie sieht eine zeitgemäße deutsch-deutsche Erinnerung aus? Über diese Fragen und viel mehr werden wir sprechen.

Mit dabei sind:

Theo Geißler , Verleger und Herausgeber Politik & Kultur

, Verleger und Herausgeber Politik & Kultur Mario Goldstein , Autor und Freiträumer

, Autor und Freiträumer Helene „Helix“ Heyer , BUNDJugend

, BUNDJugend Valerie Schönian , Autorin und Journalistin

, Autorin und Journalistin Hubert Weiger , BUND

, BUND Olaf Zimmermann , Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur

, Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur Moderation: Simone Orgel, Digitale Strategin und Moderatorin

Weitere Informationen zu unseren Gästen.

Vorab empfehlen wir den Blick in die aktuelle Ausgabe 6/20 von Politik & Kultur mit dem passenden Schwerpunkt zum Grünen Band auf den Seiten 1, 2, 19 bis 29.

Einschalten, zuhören, fragen und mitdiskutieren bei „JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur“ unter:

Twitter @DKRKultur

YouTube Deutscher Kulturrat

Hinweis: Bei „JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur“ wollen wir direkt und informell ins Gespräch kommen – daher nutzen wir hier in der Ansprache auch ausnahmsweise das „Du“.