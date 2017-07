Erdoğans Land: Kultur und Politik in der Türkei

Kultur und Politik in der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist der Schwerpunkt in Juli-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates.

Vor der Zerreißprobe, so können die deutsch-türkischen Beziehungen bezeichnet werden. Derzeit verzeichnet das Jahrhunderte alte Band zwischen beiden Ländern zahlreiche Risse. Wird es halten oder droht es gänzlich zu zerreißen?

Das ist ungewiss, doch mit Blick auf die Zukunft kommt es jetzt darauf an, den Dialog nicht vollständig abreißen zu lassen und zugleich klar und unmissverständlich für demokratische Werte sowie Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit einzutreten. Dem Kulturaustausch kommt in der deutsch-türkischen Krise eine besondere Bedeutung zu. Wie dieser genau aussehen kann und wie sich die politische Situation auf Kunst und Kultur auswirkt, darüber berichtet Politik & Kultur im aktuellen Schwerpunkt zu „Kultur und Politik in der Türkei“.

Die Themen sind:

Deutsch-türkische (Kultur-)Beziehungen: Geschichte & Aktuelles

Türkische Außenpolitik

Islam und freiheitliche Gesellschaft

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in der Türkei

Situation in kurdischen Provinzen

Akademische Freiheit

Türkische TV-Serien

Gentrifizierung in Istanbul

Künstler in der Türkei

Die Autorinnen und Autoren sind Mustafa Akyol, Publizist, Fellow und Mitarbeiter am „Freedom Project“ des Wellesley College; Esra Arsan, Journalistin und Kolumnistin unter anderem für Evrensel; Reinhard Baumgarten, ARD-Korrespondent für die Türkei, Griechenland und den Iran; Nurcan Baysal, Journalistin und Publizistin; Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts; Ekrem Eddy Güzeldere, politischer Analyst, Journalist und Autor; Malte Fuhrmann, DAAD-Fachlektor am Europa-Institut der Istanbul Bilgi Universität und Almuni des Leibniz Zentrums Moderner Orient; Constanze Letsch, ehemalige Auslandskorrespondentin von „The Guardian“ in der Türkei; Michelle Müntefering, MdB ist Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion im Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe; Timur Savcı, TV-Produzent; Emma Sinclair-Webb, Direktor von Human Rights Watch in der Türkei; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur. Fotos: Hanna Noori.

Laden Sie die aktuelle Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt auf S. 17 bis 28 als PDF kostenlos hier.