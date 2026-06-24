Ausgabe: Nr. 7-8/26

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Die neue Ausgabe behandelt im Schwerpunkt das Thema „Hauptsache live! Konzerte, Festivals, Shows vor und hinter der Bühne“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.
Im Leitartikel „Wie frei ist die öffentlich geförderte Kunst?“ schreibt Nils Weinberg über das Grundrecht der Kunstfreiheit.
Weitere Themen der Ausgabe 7-8/26 von Politik & Kultur sind:
- Weltkulturerbe
Berliner Mauer: Am 13. August jährt sich der Bau des bekannten Symbols des Wettstreits der Systeme, das endlich Weltkulturerbe werden sollte.
- Kulturfördergesetz
Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra gibt Auskunft zum neuen Kulturfördergesetz, das u. a. Kunst und Kultur als Staatsziel verankert.
- Bundespräsident
Krise der Repräsentation: Die politischen Institutionen verlieren in der Öffentlichkeit an Respekt – wie beim Staatsoberhaupt zu sehen. Was ist zu tun?
- RTL übernimmt Sky
In Konkurrenz mit globalen Plattformen: Die Bertelsmann-Sendergruppe wird durch die Sky-Übernahme zum drittgrößten Pay-TV-Anbieter.
Außerdem: Editorial: Arroganz – Die Selbstverständlichkeit der Sprachelite; Was ist von Europas Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 geblieben?; Fünf Jahre Humboldtforum; Museen in der Migrationsgesellschaft; Kulturerbe in Bundesgewässern; Zustand der Filmkritik u.v.m.
Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,
ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 5,50 Euro
Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Christopher Annen, Musiker, Gründungsmitglied von AnnenMayKantereit und Co-Vorsitzender von Pro Musik; Jens Auer, Dezernent für Maßnahmen in Gewässern beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern; Sophia Blochowitz, Redaktionsassistentin bei Politik & Kultur; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschland; Yvonne de Andrés, Kulturmanagerin und Erste Vorsitzende der BücherFrauen; Bernd Dicks, Initiator und Leiter von Parookaville; Alke Dohrmann, Leiterin von SiLK – Sicherheits-Leitfaden Kulturgut; Hartmut Dorgerloh, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss; Dennis Eichenbrenner, Vorsitzender des Bundesverbands Veranstaltungssicherheit und Inhaber von EVS Safety; Sophie G. Einwächter, Medienwissenschaftlerin und Professurvertretung an der Philipps-Universität Marburg; Johannes Everke, Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV); Rüdiger Fries, Co-Vorsitzender der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Julia Goldhammer, Referentin für Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Mario Graute, Co-Geschäftsführer von Pro Musik; Ludwig Greven, Publizist; Helmut Hartung, Chefredakteur des Blogs medienpolitik.net; Daniel Hope, Violinist, Moderator und Autor; Phillip Jacob-Pahl, Gründer und Director Live der Budde Talent Agency; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Verena Krämer, Inhaberin der Agentur kulturkraemer, Vorständin des BDKV und Gründerin von Female Voice; Anne Küper, Geschäftsführerin des Verbands der deutschen Filmkritik; Martina Marschalk, Projektmanagerin für Awareness für die Projektagentur Kopf & Steine; Gabriele Maurer, Jazz-Sängerin, Saxofonistin und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Jazzunion; Phillip Meuser, Architekt und Verleger; Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland; Christian Ordon, Geschäftsführer der LiveMusikKommission; Dietmar Osses, Direktor des Ruhr Museums im UNESCO Welterbe Zollverein in Essen; Nela Riehl, Europaabgeordnete für Volt Europa und Ausschussvorsitzende für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament ; Rainer Robra, Minister für Kultur von Sachsen-Anhalt; Michael Roslon, Professor für Eventmanagement und Kommunikation an der Hochschule Fresenius; Sina Rothert, Projektassistentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat.; Behrang Samsami, freier Journalist; Rilana Sandelmann, Co-Geschäftsführerin von Undercover; Michael Schacke, Co-Geschäftsführer von Undercover; Heinrich Schafmeister, Schauspieler; Sven Scherz-Schade, freier Journalist für Lokales und Kultur ; Ulrike Schirrmacher, Inhaberin der Agentur Rampensau und Mitglied des BDKV sowie von Female Voice; Oliver Schmolke, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter Inland im Bundespräsidialamt; Anna Schönenbach, Werkstudentin bei Politik & Kultur ; Thomas Schulte im Walde, Autor; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Berthold Seliger, Konzertagent, Tourneeveranstalter und Publizist; Almut Siegel, Leiterin von SiLK – Sicherheits-Leitfaden Kulturgut; Arnold Simmenauer, Managing Director des Impresariats Simmenauer; Sonia Simmenauer, Konzertagentin und Gründerin des Impresariats Simmenauer; Sven Teuber, Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz; Çiğdem Uzunoğlu, Direktorin des Grimme-Instituts; Friederike von Gross, Co-Geschäftsführerin der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur; David Vuillaume, Generalsekretär des Schweizer Heimatschutzes / Patrimoine suisse; Katarzyna Wielga-Skolimowska, Künstlerische Kuratorin der Kulturstiftung des Bundes; Nils Weinberg, Jurist an der Humboldt-Universität zu Berlin; Sylvia Willkomm, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes; Sandra Winzer, freie Journalistin; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur