Ausgabe: Nr. 7-8/26

Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Christopher Annen, Musiker, Gründungsmitglied von AnnenMayKantereit und Co-Vorsitzender von Pro Musik; Jens Auer, Dezernent für Maßnahmen in Gewässern beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern; Sophia Blochowitz, Redaktionsassistentin bei Politik & Kultur; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschland; Yvonne de Andrés, Kulturmanagerin und Erste Vorsitzende der BücherFrauen; Bernd Dicks, Initiator und Leiter von Parookaville; Alke Dohrmann, Leiterin von SiLK – Sicherheits-Leitfaden Kulturgut; Hartmut Dorgerloh, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss; Dennis Eichenbrenner, Vorsitzender des Bundesverbands Veranstaltungssicherheit und Inhaber von EVS Safety; Sophie G. Einwächter, Medienwissenschaftlerin und Professurvertretung an der Philipps-Universität Marburg; Johannes Everke, Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV); Rüdiger Fries, Co-Vorsitzender der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Julia Goldhammer, Referentin für Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Mario Graute, Co-Geschäftsführer von Pro Musik; Ludwig Greven, Publizist; Helmut Hartung, Chefredakteur des Blogs medienpolitik.net; Daniel Hope, Violinist, Moderator und Autor; Phillip Jacob-Pahl, Gründer und Director Live der Budde Talent Agency; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Verena Krämer, Inhaberin der Agentur kulturkraemer, Vorständin des BDKV und Gründerin von Female Voice; Anne Küper, Geschäftsführerin des Verbands der deutschen Filmkritik; Martina Marschalk, Projektmanagerin für Awareness für die Projektagentur Kopf & Steine; Gabriele Maurer, Jazz-Sängerin, Saxofonistin und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Jazzunion; Phillip Meuser, Architekt und Verleger; Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland; Christian Ordon, Geschäftsführer der LiveMusikKommission; Dietmar Osses, Direktor des Ruhr Museums im UNESCO Welterbe Zollverein in Essen; Nela Riehl, Europaabgeordnete für Volt Europa und Ausschussvorsitzende für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament ; Rainer Robra, Minister für Kultur von Sachsen-Anhalt; Michael Roslon, Professor für Eventmanagement und Kommunikation an der Hochschule Fresenius; Sina Rothert, Projektassistentin für kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat.; Behrang Samsami, freier Journalist; Rilana Sandelmann, Co-Geschäftsführerin von Undercover; Michael Schacke, Co-Geschäftsführer von Undercover; Heinrich Schafmeister, Schauspieler; Sven Scherz-Schade, freier Journalist für Lokales und Kultur ; Ulrike Schirrmacher, Inhaberin der Agentur Rampensau und Mitglied des BDKV sowie von Female Voice; Oliver Schmolke, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter Inland im Bundespräsidialamt; Anna Schönenbach, Werkstudentin bei Politik & Kultur ; Thomas Schulte im Walde, Autor; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Berthold Seliger, Konzertagent, Tourneeveranstalter und Publizist; Almut Siegel, Leiterin von SiLK – Sicherheits-Leitfaden Kulturgut; Arnold Simmenauer, Managing Director des Impresariats Simmenauer; Sonia Simmenauer, Konzertagentin und Gründerin des Impresariats Simmenauer; Sven Teuber, Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz; Çiğdem Uzunoğlu, Direktorin des Grimme-Instituts; Friederike von Gross, Co-Geschäftsführerin der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur; David Vuillaume, Generalsekretär des Schweizer Heimatschutzes / Patrimoine suisse; Katarzyna Wielga-Skolimowska, Künstlerische Kuratorin der Kulturstiftung des Bundes; Nils Weinberg, Jurist an der Humboldt-Universität zu Berlin; Sylvia Willkomm, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes; Sandra Winzer, freie Journalistin; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur