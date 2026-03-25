Ausgabe: Nr. 4/26

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Die neue Ausgabe richtet mit dem Schwerpunktthema „Die Revolution des Sehens – Wie das Mikroskop die Welt verändert hat“ den Blick auf die Welt des winzig Kleinen. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31

Im Leitartikel „Jenseits von Kulturpolitik“ schreiben die Direktorin der Lettischen Nationalbibliothek Dagnija Baltiņa und der Forschungsleiter Pauls Daija über die Bedeutung des Originals in der Buchgeschichte.

Weitere Themen der Ausgabe 4/26 von Politik & Kultur sind:

Buchhandel

Die Diskussion um den Deutschen Buchhandlungspreis ist inzwischen eine Grundsatzdebatte zur Kulturförderung.

Die Diskussion um den Deutschen Buchhandlungspreis ist inzwischen eine Grundsatzdebatte zur Kulturförderung. NGO

Nichtregierungsorganisationen stehen zunehmend im Fokus von Anfragen im Deutschen Bundestag.

Nichtregierungsorganisationen stehen zunehmend im Fokus von Anfragen im Deutschen Bundestag. Kulturgutschutz

Wie kann nachhaltiger Schutz von Kulturgut gelingen? Was haben uns andere Länder voraus?

Wie kann nachhaltiger Schutz von Kulturgut gelingen? Was haben uns andere Länder voraus? Geburtstag

Das Jüdische Museum Berlin wird 25 Jahre alt. Es nimmt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in den Blick.

Außerdem: Editorial: Radikal? – Rechtsstaatlichkeit und das Haber-Verfahren; Die Obleute im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages zum Spannungsfeld von Kunstfreiheit und Verfassungstreue; Das ukrainische Khanenko-Museum zu Besuch in Aschaffenburg u.v.m.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler,

ISSN 1619-4217, 32 Seiten, 4,00 Euro