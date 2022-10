Ausgabe: Nr. 11/2022

Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums Bremen und Präsidentin des Deutschen Museumsbundes; Reinhard Baumgarten, Redakteur bei SWR Ausland und Europa; Joachim Baur, Kurator und Professor für Empirische Kulturwissenschaft am Institut für Kunst und Materielle Kultur der TU Dortmund; Johannes Bernhardt, Digitalmanager am Badischen Landesmuseum; Helmut Braun, Leiter des Kunstreferats der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern; Christine Brieger, Projektleiterin beim Deutschen Museumsbund; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Anja Dauschek, Leiterin des Altonaer Museums in Hamburg; Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Marion Grether, Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg – Das Zukunftsmuseum; Ludwig Greven, freier Publizist; Christian Gries, Leiter der Abteilung Digitale Museumspraxis & IT im Landesmuseum Württemberg; Matthias Hamann, Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Museumspädagogik und Direktor des Museumsdienstes Köln; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs; Michael John, Leiter der Abteilung Gebäudemanagement und Informationstechnik der Staatlichen Kunstsammlung Dresden und Sprecher des Arbeitskreises Gebäudemanagement und Sicherheit im Deutschen Museumsbund; Jakob Johannes Koch, Kulturreferent der Deutschen Bischofskonferenz; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Elke Kollar, Vorsitzende des Bundesverbands Museumspädagogik und Direktorin des Museumspädagogischen Zentrums München; Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates; Carola Lentz, Präsidentin des Goethe-Instituts; Peggy Lohse, Journalistin; Christoph Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften; Andriy May, Theaterregisseur und Kurator; Philipp Meuser, Ehrenprofessor an der Beketow-Universität in Charkiw; Regine Möbius, Schriftstellerin und Vorsitzende des Arbeitskreises gesellschaftlicher Gruppen der Stiftung Haus der Geschichte; Dietmar Osses, Sprecher des Arbeitskreises Migration im Deutschen Museumsbund und Leiter des LWL-Industriemuseums Zeche Hannover in Bochum; Tobias Pehle, Geschäftsführer des Kuratoriums Immaterielles Erbe Friedhofskultur, dem Partner der Deutschen UNESCO-Kommission; Peter Reuss, deutscher Botschafter bei der UNESCO, der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur; Julia Römhild, Akademische Rätin für den Bereich Kulturmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; Henning Schaper, Vorstand Stiftung Frieder Burda sowie Direktor Museum Frieder Burda; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz; Nanette Snoep, Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln; Felicia Sternfeld, geschäftsführende Direktorin des Europäischen Hansemuseums in Lübeck; Sabine Verheyen, MdEP, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments; David Vuillaume, Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes; Markus Walz, Professor für Theoretische und Historische Museologie an der HTWK Leipzig sowie Vizepräsident von ICOM Deutschland; Martina Weinland, Beauftragte für kulturelles Erbe in der Stiftung Stadtmuseum Berlin; Sylvia Willkomm, Stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin Kommunikation des Deutschen Museumsbundes; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur