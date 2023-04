Ausgabe: Nr. 05/2023

Maren Ahrens, Redaktionsleiterin von MOSAIK; Christian Alexius, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Philipps-Universität Marburg; Wiebke Beyer, Assyriologin und freie Publizistin; Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg; Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Mechthild Bücker, Mitarbeiterin für Marketing und Presse von MOSAIK; Katrin Budde, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche; Barbara M. Eggert, Rektorin der Merz Akademie – Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien Stuttgart; Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche; Heike Friesel, Leiterin des Goethe-Institut Ghana; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Barbara Gessler, Referatsleiterin bei EACEA; Ludwig Greven, freier Publizist; Julia Grosse, Gründerin von Contemporary And; Axel Halling, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Comicvereins; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Brigitte Helbling, Theater- und Romanautorin; Alex Jakubowski, ARD-Journalist, Autor und Comicsammler; Lars-Christian Koch, Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Ralf König, Comiczeichner und Autor; Klaus-Dieter Lehmann, Kulturmittler; Andrea Löw, stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München; Jeanine Meerapfel, Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin; Regine Möbius, Schriftstellerin; Falko Mohrs, niedersächsischer Wissenschafts- und Kulturminister; Johann Michael Möller, freier Publizist; Jens R. Nielsen, Gründungsmitglied und Beirat der Illustratoren Organisation; Markus Pfalzgraf, ARD-Journalist beim SWR; Katharina Pfannkuch, freie Journalistin und Autorin; Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien als Staatssekretärin in der Staatskanzlei; Miguel Riveros, Comiczeichner und Gründer von Comiczeichner.tv; Sven Scherz-Schade, freier Journalist; Maximilian Schlegel, Mitarbeiter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Splitter Verlag; Regina Schleicher, Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Universität Duisburg-Essen; Klaus D. Schleiter, Herausgeber von MOSAIK; Dirk Schulz, kreativer Leiter und Geschäftsführer des Splitter Verlags; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Kai-Steffen Schwarz, Programmleiter Manga beim Hamburger Carlsen-Verlag; Véronique Sina, Medienwissenschaftlerin am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt; Daniel Stein, Professor für Nordamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft und Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Siegen; Armeghan Taheri, Schriftstellerin und Aktivistin; Lars von Törne, Journalist; Lukas R.A. Wilde, Associate Professor am Department of Art and Media Studies der NTNU Norwegian University of Science and Technology und zweiter Vorsitzender der Gesellschaft für Comicforschung; Patrick Wildermann, freier Kulturjournalist; Sandra Winzer, ARD-Journalistin beim Hessischen Rundfunk; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur