Ausgabe: Nr. 05/2021

Lara Althoff, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften der WWU Münster; Wolfgang Barth, bis 2020 verantwortlich für das Thema Migration beim AWO Bundesverband; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Katrin Budde, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages; Azza Chaabouni, Wissenschaftlerin und Dozentin; Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Ursula Gaisa, Redakteurin der neuen musikzeitung; Theo Geißler, Herausgeber von Politik & Kultur; Barbara Gessler, Head of Unit Creative Europe bei der Europäischen Kommission; Ludwig Greven, freier Publizist; Helmut Hartung, Chefredakteur von medienpolitik.net; Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes; Hans Jessen, freier Journalist; Karl Karst, Kulturbeauftragter des WDR-Intendanten; Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrates; Mathias Knigge, Gründer und Inhaber von grauwert; Jürgen Kocka, Sozialhistoriker; Titus Kockel, Leiter des Kulturreferats beim Zentralverband des Deutschen Handwerks; Tobias Könemann, Geschäftsführer der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer; Peter Kuleßa, Referent in der Abteilung Kommunikation des AWO Bundesverbandes; Jörg Löwer, Geschäftsführender Präsident der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger; Jonas Marggraf, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaften der WWU Münster; Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung; Regine Möbius, Schriftstellerin; Johann Michael Möller, freier Publizist; C. Wolfgang Müller war emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik der TU Berlin; Florentine Nadolni, Leiterin des Kunstarchivs Beekow; Christina Ramb, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; Andreas Reckwitz, Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin; Sven Scherz-Schade, freier Journalist; Wolfgang Schneider, Gründungsdirektor des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim; Jens M. Schubert, Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels; Katja Urbatsch, Gründerin und Geschäftsführerin von ArbeiterKind.de; Frank Werneke, Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di); Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur