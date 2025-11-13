Handbuch Gameskultur 2.0.

Drucken PDF

Blick ins Buch

Zum Online-Shop

 

Das erfolgreiche Handbuch Gameskultur 2020 bekommt ein Update. Am 12. Dezember erscheint die vollständig überarbeite und stark erweiterte zweite Auflage: Das Handbuch Gameskultur 2.0 

 

Themen sind u.a.:

  • Warum sind Games Kultur?
  • Können Computerspiele sogar Kunst sein?
  • Was haben Computerspiele mit Bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film zu tun?
  • Sind Games immer gewalthaltig?
  • Darf man Erinnerungskultur spielen?
  • Was haben Spiele mit Sport zu tun?
  • Und macht die Gamesbranche wirklich so viel Umsatz wie Hollywood?

 

Die neue Ausgabe kann bis zum 12. Dezember 2025 zum Subskriptionspreis von 19,80€ vorbestellt werden.

 

Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk
Das Handbuch Gameskultur 2.0 
362 Seiten, ISBN:978-3-947308-70-5

bis zum 12.12.25 19,80€, danach 24,80€

 

 

Vorheriger ArtikelAusgabe: Nr. 11/25

Verwandte Artikel