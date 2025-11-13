Das erfolgreiche Handbuch Gameskultur 2020 bekommt ein Update. Am 12. Dezember erscheint die vollständig überarbeite und stark erweiterte zweite Auflage: Das Handbuch Gameskultur 2.0
Themen sind u.a.:
- Warum sind Games Kultur?
- Können Computerspiele sogar Kunst sein?
- Was haben Computerspiele mit Bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film zu tun?
- Sind Games immer gewalthaltig?
- Darf man Erinnerungskultur spielen?
- Was haben Spiele mit Sport zu tun?
- Und macht die Gamesbranche wirklich so viel Umsatz wie Hollywood?
Die neue Ausgabe kann bis zum 12. Dezember 2025 zum Subskriptionspreis von 19,80€ vorbestellt werden.
Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk
Das Handbuch Gameskultur 2.0
362 Seiten, ISBN:978-3-947308-70-5
bis zum 12.12.25 19,80€, danach 24,80€