Guten Morgen! – Heimat & Nachhaltigkeit

Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; Theresia Bauer MdL, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg; Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission; Björn Bohnenkamp, Professor für Marketing, Medien und Consumer Culture an der Karlsruhe International University; Michael Braum, Stadtplaner, Hochschullehrer und Direktor der Internationalen Bauausstellung in Heidelberg; Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts; Klaus-Martin Bresgott, Projektinitiator im Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland; Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende BUND für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg; Jochen Dallmer, Politikwissenschaftler und freier Referent zu den Themen Nachhaltigkeit und Glück sowie im Bildungsbereich; Birgit Eschenlohr, BUND Projektleiterin im Diskursprojekt Heimat & Nachhaltigkeit; Helene Helix Heyer, Mitglied im Bundesvorstand der Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend); Martin Hilbrecht, Vorsitzender vom BUND Leipzig; Hans Jessen, freier Publizist und ehemaliger ARD-Hauptstadtkorrespondent; Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat; Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrates; Jens Kober, Referent für Nachhaltigkeit und Kultur beim Deutschen Kulturrat; Helena Marschall, Aktivistin bei Fridays for Future; Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur; Marc-Oliver Pahl, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung; Jochen Roose, Autor der Studie „Wirtschaft ist Heimat – Regionaler Strukturwandel in Biografien und Erwartungen der Bevölkerung“; Bernd Scherer, Intendant am Haus der Kulturen der Welt; Uwe Schneidewind, Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal; Karsten Schwanke, Meteorologe, Journalist und Moderator; Ernst-Christoph Stolper, Mitglied des BUND und Leitungskreis-Sprecher des NGO-Bündnisses „Forum Umwelt und Entwicklung“; Tina Teucher, Moderatorin, Rednerin und Beraterin für zukunftsfähiges Wirtschaften; Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur