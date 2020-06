Gemeinsam führen in der Kultur: Doppelspitzen – doppelt spitze?

Dossier "Gemeinsam führen in der Kultur"

Ein alter Hut, eine Mode, ein Erfolgs-modell, die Zukunft? Diese Fragen richten sich an Doppelspitzen in der Kultur. Das Dossier mit dem Titel „Doppelspitzen – doppelt spitze?“ macht klar, dass die Konstellationen, in denen gearbeitet wird, sehr unterschiedlich sind und sich daher Pauschalurteile verbieten.

Zu verschieden sind die Organisationen, die Unternehmen und die Anforderungen, und vor allem zu unterschiedlich sind die Menschen. Wie im richtigen Leben kann eine Doppelspitze die Erfüllung in der Berufstätigkeit oder auch die Hölle auf Erden sein. Eine Doppelspitze führt nicht zwangsläufig zu besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doppelspitzen können sich unterstützen, sie können sich ebenso Steine in den Weg legen.

Auf 56 Seiten gibt es Einblicke von außen und innen in diese Form des gemeinsamen Führens. Verschiedene Doppelspitzen berichten von ihren Erfolge und ihrem Scheitern.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geißler

ISBN 978­-3­-947308­-24-­8



56 Seiten, 4,20 Euro