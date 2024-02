Zum Equal Pay Day 2024: Online-Diskussion „JaAberUnd“

Berlin, den 28.02.2024. Der 6. März 2024 ist Equal Pay Day: Er markiert die Differenz der Einkommen von Frauen und Männern. Alles, was Männer bis zu diesem Tag verdient haben, ist der Mehrverdienst gegenüber dem Einkommen von Frauen. Am Vortag zum Equal Pay Day, Dienstag, den 5. März 2024, veranstaltet der Deutsche Kulturrat von 16 bis 17 Uhr eine Online-Diskussion „JaAberUnd“. Wir diskutieren über die Fragen: Woran liegt es, dass der Gender-Pay-Gap im Kulturbereich in einigen Sparten noch immer so hoch ist? Wieso gibt es nach wie vor einen deutlichen Gender-Show-Gap? Wie kann gegengesteuert werden?

Darüber sprechen:

Katja Lucker , Geschäftsführerin der Initiative Musik

, Geschäftsführerin der Initiative Musik Dagmar Schmidt , Bildende Künstlerin und Sprecherin des Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler

, Bildende Künstlerin und Sprecherin des Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats, Autorin der Studie „Baustelle Geschlechtergerechtigkeit„

Moderation: Barbara Haack

Online-Diskussion: „Baustelle Geschlechtergerechtigkeit“ – Was ist Frauenarbeit wert?

Datum: Dienstag, den 5. März 2024

Uhrzeit: 16:00-17:00 Uhr

Hier können Sie sich zur Online-Diskussion anmelden. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns einen Zoom-Link zur Veranstaltung.

Die jüngste Studie des Deutschen Kulturrats „Baustelle Geschlechtergerechtigkeit. Datenreport zur wirtschaftlichen und sozialen Lage im Arbeitsmarkt Kultur“ hat es gezeigt: Nach wie vor sind Gender-Pay-Gap und Gender-Show-Gap im Kulturbereich, abhängig von der Sparte, immer noch eklatant hoch. Im Großen und Ganzen verdienen die Beschäftigten in Kultur- und Medienberufen weniger als der Durchschnitt in anderen Berufen. Und Frauen verdienen noch einmal weniger als Männer. Obwohl der Gender-Pay-Gap im Kulturbereich in einigen Tätigkeitsbereichen zurückgegangen ist, befindet er sich insgesamt immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann

Baustelle Geschlechtergerechtigkeit

Datenreport zur wirtschaftlichen und sozialen Lage im Arbeitsmarkt Kultur

ISBN 978-3-947308-36-1, 236 Seiten, 22,80 Euro

Mehr Informationen zur Studie: