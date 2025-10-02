Einladung zur Veranstaltung „Wertewandel 1989 – 2025“

Berlin, den 02.10.2025. In einer Zeit, die zunehmend fest geglaubte Grundsätze und Ordnungen herausfordert, widmete sich die Oktoberausgabe der Zeitschrift Politik & Kultur des Deutschen Kulturrates den Werten der Friedlichen Revolution von 1989. Welche Werte und Annahmen prägten die Akteurinnen und Akteure in den Umbrüchen um 1989? Inwiefern gelten sie auch noch heute und können Orientierung geben?

Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation der Oktoberausgabe von „Politik & Kultur“. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion kommen Autorinnen und Autoren der Ausgabe miteinander ins Gespräch.

Auf dem Podium diskutieren:

Marianne Birthler, Bürgerrechtlerin in der DDR, von 2000 bis 2011 Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Dr. Judith Enders, „Dritte Generation Ostdeutschland" und Perspektive3 e.V.

Prof. Dr. Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber Politik & Kultur

Moderation: Hans-Dieter Heimendahl, Deutschlandradio

Termin: 8. Oktober 2025, 18.30 Uhr

Ort: Gedenkstätte Berliner Mauer, Besucherzentrum, Bernauer Str. 119, 13355 Berlin

Kooperation mit der Stiftung Berliner Mauer.

Die Diskussion wird von Deutschlandradio mitgeschnitten und anschließend gesendet.

