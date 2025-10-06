Die Jury des bundesweiten Schulwettbewerbes „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ steht

Berlin, den 06.10.2025. Noch bis zum 9. November 2025 sind Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Lehrkräfte dazu eingeladen, am Schulwettbewerb zum Kreativen Schreiben „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ gegen Rassismus und Ausgrenzung teilzunehmen.

Die Kinder und Jugendlichen sind aufgerufen, sich mit Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus oder anderen Formen von Ausgrenzung auseinanderzusetzen und sich über das Schreiben für eine offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft starkzumachen. Dabei sind jegliche Textformen willkommen – ob Kurzgeschichten, Tagebucheinträge, Reden, Gedichte, Poetry-Slam-Texte, Songtexte oder vieles mehr. Der unabhängigen Jury, welche die Beiträge bewerten wird, gehören an:

Prof. Dr. Achim Bonte , Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz

, Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz Simone Fleischmann , die Stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion

, die Stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion Lena Gorelik , Autorin

, Autorin Hasnain Kazim , Journalist und Autor

, Journalist und Autor Sanem Kleff , Vorstandsvorsitzende von Aktion Courage, Direktorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

, Vorstandsvorsitzende von Aktion Courage, Direktorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ MinDirig Dr. Robin Mishra , Leiter der Abteilung K4 „Erinnerungskultur“ bei Dem Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien

, Leiter der Abteilung K4 „Erinnerungskultur“ bei Dem Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien Doreen Siebernik , die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund

, die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund Henrik Szántó , Autor, Moderator und Spoken Word-Künstler

, Autor, Moderator und Spoken Word-Künstler Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Mehr über die Jury des Wettbewerbs erfahren Sie hier.

Zu dem Schulwettbewerb zum Kreativen Schrieben ruft die Initiative kulturelle Integration gemeinsam mit ihren Mitgliedsverbänden, dem dbb beamtenbund und tarifunion sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund im Rahmen des Aktionstags Hanau auf, den Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zusammen mit der Initiative kulturelle Integration ins Leben gerufen und gefördert hat, um die Namen der Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020 nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen.

Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler reisen gemeinsam mit ihren Lehrkräften vom 9. bis 11. Februar 2026 nach Berlin. Den feierlichen Höhepunkt bildet die Präsentation der Texte am 10. Februar 2026 in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Informationen zum Wettbewerb: