Unterhaltung: Die Königsklasse der Kultur!

Berlin, den 01.02.2023. Was macht gute Unterhaltung aus? Wieviel Arbeit steckt dahinter? Wie haben sich Unterhaltungsformate im Laufe der Zeit entwickelt? Und was leistet Unterhaltung in Theater, Fernsehen, Magazinen, Games und Musik heute? Antworten auf diese Fragen gibt der aktuelle Schwerpunkt „Let me entertain you! – Die Königklasse der Kultur? Unterhaltung“ in Politik & Kultur 2/23.

Themen im Schwerpunkt sind:

Was ist Unterhaltung?

Geschichte der öffentlich-rechtlichen Unterhaltung

Popmusik & Eurovision Song Contest

Comedy & Kabarett

Volkstheater

Revueshows

People-Magazine

Produktion von TV-Unterhaltungsformaten

Programmplanung von Unterhaltungsformaten in der ARD

Games & Unterhaltung

Im Schwerpunkt finden sich u.a. Gespräche mit:

Annette Frier , Schauspielerin und Comedian

, Schauspielerin und Comedian Sebastian Krumbiegel , Musiker „Die Prinzen“

, Musiker „Die Prinzen“ Simon Pearce , Schauspieler und Stand-up-Kabarettist

, Schauspieler und Stand-up-Kabarettist Berndt Schmidt , Intendant und Geschäftsführer Friedrichstadt-Palast

, Intendant und Geschäftsführer Friedrichstadt-Palast Doris Brückner , Chefredakteurin „Gala“

, Chefredakteurin „Gala“ Frank Lüdecke , Kabarettist und Künstlerischer Leiter „Die Stachelschweine“

, Kabarettist und Künstlerischer Leiter „Die Stachelschweine“ Michael Lang , Leiter Ohnesorg-Theater

, Leiter Ohnesorg-Theater Heinrich Schafmeister , Schauspieler

, Schauspieler Andrea Schönhuber-Majewski , TV-Produzentin

, TV-Produzentin Christine Strobl , ARD-Programmdirektorin

, ARD-Programmdirektorin Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, sagte: „Noch immer wird unterschieden in E- und U-Kultur, obwohl beide kaum zu trennen sind. In der Unterscheidung liegt letztlich eine Wertung. E = anspruchsvoll, U = banal. Diese Wertung dient als Abgrenzungs-, als Distinktionsmerkmal. Kurz gesagt: die Unterhaltung für das ,einfache Volk‘, die ernste Kunst für den Bildungsbürger oder die Bildungsbürgerin bzw. diejenigen, die sich dafür halten und die Abgrenzung nötig haben. Relevant wird die Einteilung zwischen E und U immer noch, wenn es um die öffentliche Kulturförderung oder um den Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Eine solche Haltung wird der vielfältigen Unterhaltungslandschaft in Deutschland aber nicht gerecht. Viele Unterhaltungskünstlerinnen und -künstler betonen immer wieder, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, ein Publikum gut zu unterhalten und dass es weitaus schwerer ist, jemanden zum Lachen als zum Weinen zu bringen. Unterhaltung ist äußerst vielgestaltig. Zu ihr gehört die populäre Musik ebenso wie das Volkstheater, das Musical genauso wie die Vorabendserie, das Kabarettprogramm wie das Computerspiel. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass E und U gestern waren, Unterhaltung heute ist.“