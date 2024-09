Übergabe des Dossiers „Respektvoll Arbeiten“ an Kulturstaatsministerin Claudia Roth

Berlin, 23.09.2024. Am Donnerstag, den 26.09.2024, wird der Präsident des Deutschen Kulturrates Professor Christian Höppner das Dossier „Respektvoll Arbeiten“ an Kulturstaatsministerin Claudia Roth übergeben. Der Deutsche Kulturrat lädt anlässlich der Übergabe zu einem Foto-Pressetermin ein.

Im Rahmen des Dialogprozesses „Respektvoll Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien“ entstand in intensiver Diskussion ein Positionspapier „Gemeinsame Verantwortung: Für sicheres und respektvolles Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien“, in dem es darum geht, wie sexualisierter Gewalt und Diskriminierung im Kultur- und Medienbereich begegnet werden kann. Neben dem Positionspapier enthält das Dossier wissenschaftliche Einschätzungen zum Thema sowie Stimmen der am Dialogprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure und eine Übersicht von bestehenden Kodizes.

Wir laden Fotojournalistinnen und -journalisten zum Fototermin ein:

Termin: Donnerstag, 26.09., 10.00 Uhr

Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Ziegelstraße 30, 10117 Berlin

Wir bitten um Anmeldung bis 25.09.24 an: ed.ta1727086190rrutl1727086190uk@es1727086190serp1727086190.