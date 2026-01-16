Startschuss: Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026

Berlin, den 16. Januar 2026. Heute ist der offizielle Startschuss für den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration – einem starken Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – gefallen. Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz haben Mitglieder der Initiative kulturelle Integration und deren Sprecher Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026 sowie dazu bereits geplante Aktivitäten vorgestellt und bundesweit zum Mitmachen aufgerufen.

An der Pressekonferenz nahmen teil:

Bischöfin Kirsten Fehrs , Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Daniela Schneckenburger , Beigeordnete für Kultur beim Deutschen Städtetag

, Beigeordnete für Kultur beim Deutschen Städtetag Robert Skuppin , Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als Medienpartner des Aktionstags

, Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als Medienpartner des Aktionstags Olaf Zimmermann , Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation beim Deutschen Kulturrat und Chefin vom Dienst Politik & Kultur

Die Pressekonferenz wurde live gestreamt und ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://youtu.be/4uJMOygYKxI

Im Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt sollen zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden. Alle bereits angemeldeten Aktionen werden ab heute im Veranstaltungskalender einsehbar sein. Für ihr Engagement erhalten alle Mitmachenden einen der vielen attraktiven Tombola-Preise, die die Mitglieder der Initiative zur Verfügung stellen.

Den Hintergrund für den Aktionstag bilden die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration, die sowohl das gemeinsam erarbeitete Verständnis von kultureller Integration wie ihr Bekenntnis dazu wiedergeben.

Bischöfin Kirsten Fehrs, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland: „Unsere Gesellschaft lebt von kultureller Vielfalt, sie braucht aber auch gemeinsame Werte. Kultur und Religion können beides leisten: Sie eröffnen Freiräume für Unterschiedlichkeit und stiften zugleich Zusammenhalt. Wo Religionsgemeinschaften sichtbar und dialogisch am öffentlichen Leben teilnehmen, stärken sie Integration. Sie können Räume öffnen, in denen Menschen einander begegnen, Unterschiede aushalten und Gemeinsames entdecken.“

Daniela Schneckenburger, Beigeordnete für Kultur beim Deutschen Städtetag: „Städte leben Vielfalt. Sie sind ein Abbild der Menschen, die in den Städten leben und dort ihren kulturellen Hintergrund einbringen. Das wollen wir mit einem gemeinsamen Aktionstag deutlich machen und auch feiern. Die offenen und liberalen Stadtgesellschaften brauchen diesen gemeinsamen Auftritt, um sich einander gegen die zu stärken, die auf Spaltung setzen.“

Robert Skuppin, Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als Medienpartner des Aktionstags: „Nie war es wichtiger als heute, Zusammenhalt und Vielfalt sichtbar zu machen. Als öffentlich-rechtlicher Sender in der Hauptstadtregion begleitet der rbb den bundesweiten Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“ als Medienpartner. In Radio, Fernsehen und auf unseren digitalen Plattformen zeigen wir, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist und wie sehr sie vom respektvollen Miteinander lebt. Die Initiative kulturelle Integration vereint Akteurinnen und Akteure aus nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – ganz im Sinne unseres Auftrags, Orientierung zu geben und Dialog zu fördern.“

Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer sagte zum heutigen Startschuss für den Aktionstag: „Kulturelle Vielfalt gehört zum Selbstverständnis unseres Landes und ist eine tragende Säule unserer Demokratie. Sie lebt von Freiheit, Verantwortung und einer gemeinsamen Wertebasis. Der Aktionstag ‚Zusammenhalt in Vielfalt‘ zeigt, dass unterschiedliche kulturelle Prägungen und Ausdrucksformen unser Zusammenleben bereichern – fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes und einer offenen, wehrhaften Demokratie. Gerade jetzt kommt es darauf an, Vielfalt und Zusammenhalt nicht gegeneinander auszuspielen, sondern beides zu stärken. Deshalb lade ich alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich am bundesweiten Aktionstag zu beteiligen und ein sichtbares Zeichen für kulturelle Vielfalt, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Diese freiheitliche Kultur verteidigen wir gegen alle Extremisten, die sie von rechts, von links oder aus religiösem Fanatismus angreifen. Kultur braucht Vielfalt, und klare gemeinsame Werte.“

Die Initiative kulturelle Integration wird durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats: „In Deutschland leben seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Unterschiedliche biografische Erfahrungen und regionale Traditionen prägen unser Land und sind Teil unserer kulturellen Identität. Die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verlangen von uns allen ein noch stärkeres Zusammenrücken, ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander sowie die Anerkennung von Vielfalt als Grundlage für das friedliche Zusammenleben aller Menschen in unserer freiheitlichen Demokratie. Zehn Jahre nach der Gründung der Initiative kulturelle Integration, einem Bündnis, das sich von Beginn an für das Thema Zusammenhalt in Vielfalt engagiert hat, laden wir alle Menschen in Deutschland dazu ein, sich aktiv für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land stark zu machen und dazu am 21. Mai 2026 ein Zeichen zu setzen.“

Informationen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: