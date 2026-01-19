Sebastian Krumbiegel von den Prinzen ruft zur Teilnahme am Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt auf

Beteiligen auch Sie sich mit einer Aktion oder einem kreativen Beitrag zum 21. Mai 2026!

Berlin, den 19. Januar 2026. Im Rahmen der Startschuss-Pressekonferenz zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration am vergangenen Freitag hat der Musiker und Komponist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen in einer Grußbotschaft aus der Elbphilharmonie in Hamburg alle Menschen in Deutschland aufgefordert sich am Aktionstag zu beteiligen und damit ein Zeichen für Zusammenhalt in Vielfalt zu setzen.

Als Kreativ-Botschafter hat er sein Lied „Keine Angst“ für den Aktionstag geschrieben und diesem gewidmet. Das Lied wird er am 21. Mai 2026 auf der Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration in den Räumen der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland live aufführen.

Machen auch Sie mit und setzten Sie ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.

Hier kommen Sie zu der Aktions-Website, auf der Sie mehr zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt erfahren und Ihre Aktion oder künstlerischen Beitrag hochladen können.

Informationen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: