Einladung: Gameswelten – Gameskultur

Berlin, den 14.01.2026. Anlässlich des Erscheinens der überarbeiteten und erweiterten zweiten Auflage des Handbuchs Gameskultur 2.0 laden der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, und der game – Verband der deutschen Games-Branche in Kooperation mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz herzlich zur Veranstaltung Gameswelten – Gameskultur ein.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 28.01.2026 um 18.00 Uhr in der James-Simon-Galerie (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Museumsinsel), Bodestraße 1-3, 10178 Berlin statt. Der Eintritt ist frei.

Eines der Highlights des Abends ist die Diskussion um die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung von Games, die zu einem der prägendsten Medien unserer Zeit geworden sind und in ihrer Vielfalt als Kultur- und Bildungsgut anerkannt sind. Es diskutieren:

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche Lukas Krieger, MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

(CDU/CSU-Bundestagsfraktion) Holger Mann, MdB (SPD-Bundestagsfraktion)

(SPD-Bundestagsfraktion) Nandita Wegehaupt, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur

Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Moderation: Magnus von Keil

Zuvor findet nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Gero Dimter eine Spielung statt.

In Analogie zur Lesung taucht in dieser „Spielung“ die Stiftung Digitale Spielekultur zusammen mit dem Publikum in die absurde Welt von „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“ (2022) ein. Das ursprünglich im Jahr 2013 von Davey Wreden und William Pugh entwickelte Spiel ist eine bissige Meta-Reflexion über den freien Willen – und zeigt die Möglichkeiten des interaktiven Erzählens auf, indem es gleichzeitig seine Grenzen vorführt. Nach einer Einführung von Nandita Wegehaupt führen Beck Niederländer und Christian Huberts das Publikum durch den Anfang von „The Stanley Parable“ und erläutern dabei neben den Besonderheiten des Spiels auch Geschichte und Eigenarten des interaktiven Erzählens in Computerspielen. An ausgewählten Stellen wird das Publikum zudem in den Spiel- bzw. Entscheidungsprozess mit eingebunden. Tauchen Sie mit uns ein in Gameswelten!

Anschließend werden die Herausgeber des Handbuchs Gameskultur 2.0 Olaf Zimmermann und Felix Falk das Handbuch und seine Intention vorstellen. Informationen über das Buch finden Sie hier.

Wir würden freuen uns, Sie am 28.01.2026 begrüßen zu können und mit Ihnen gemeinsam Gameswelten und Gameskultur erleben und reflektieren zu können.

Bis Montag, den 26.01.2026 können Sie sich hier anmelden.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Geschäftsführer Deutscher Kulturrat

Felix Falk

Geschäftsführer game

Handbuch Gameskultur 2.0

Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk

362 Seiten, ISBN:978-3-947308-70-5, 24,80€