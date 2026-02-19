Initiative kulturelle Integration gedenkt an Hanau

Berlin, den 19.02.2026. Am 19. Februar 2020 wurde ein rassistisch und rechtsextremistisch motivierter Anschlag in Hanau verübt. Dabei wurden neun Menschen getötet: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt, Ibrahim Akkuş verstarb Anfang dieses Jahres an seinen Verletzungen. Das Attentat in Hanau ist eines der gravierendsten Beispiele für Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland der Nachkriegszeit.

In der letzten Woche lasen anlässlich des Gedenkens an das Attentat in Hanau Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland ihre selbst verfassten Texte gegen Rassismus und Ausgrenzung in der Staatbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

Eine Jury hatte die Beiträge im Rahmen des Schulwettbewerbs zum Kreativen Schreiben „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ ausgewählt. Folgende Texte wurden gelesen:

„ Schatten “, Charlie Gautam und Clara Grasmannsdorf, Staufer-Gymnasium Waiblingen (Baden-Württemberg)

“, Charlie Gautam und Clara Grasmannsdorf, Staufer-Gymnasium Waiblingen (Baden-Württemberg) „ Der Pizzaladen “, Karina Raab, Gustav-Leutelt-Schule Kaufbeuren (Bayern)

“, Karina Raab, Gustav-Leutelt-Schule (Bayern) „ Aufruf: Was bleibt ist Trauer! “, Ela Altuntas und Khadija Khudiyeva, Ritter-von-Traitteur-Mittelschule Forchheim (Bayern)

“, Ela Altuntas und Khadija Khudiyeva, Ritter-von-Traitteur-Mittelschule (Bayern) „ INNEN – ARZTPRAXIS – TAG “, Alma Jung, Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner (Berlin)

“, Alma Jung, Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner (Berlin) „ Meine Mutter “, Havinnur Sahin, Thomas-Mann-Gymnasium (Berlin)

“, Havinnur Sahin, Thomas-Mann-Gymnasium (Berlin) „ Einfach nur normal “, Arved Lenschow, Niels-Stensen-Schule Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)

“, Arved Lenschow, Niels-Stensen-Schule Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) „ Eine von den Guten “, Sophie Elif Görgülü, Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade (Niedersachsen)

“, Sophie Elif Görgülü, Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade (Niedersachsen) „ Schwarzer Regen “, Razan Tabanja, Gesamtschule Kaiserplatz Krefeld (Nordrhein-Westfalen)

“, Razan Tabanja, Gesamtschule Kaiserplatz (Nordrhein-Westfalen) „ Das hättest du sein können! “, Zoe Elena Stockhaus, Verbundschule der Gemeinde Hille (Nordrhein-Westfalen)

“, Zoe Elena Stockhaus, Verbundschule der Gemeinde Hille (Nordrhein-Westfalen) „ Eine Frau “, Hannah Migowski, Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg (Sachsen-Anhalt)

“, Hannah Migowski, Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg (Sachsen-Anhalt) Gruppenarbeit: „Briefe“, Islam Abbas, Khalaf Ado Saedo, Mohamad Al Abd, Riem Al Ali, Ayshe Ali, Hewan Binaf, Danna Lucia Cortés Lopez, Rana Emin, Fidan Fatma Hussein, Obayda Jansiz, Rima Kann, Maryam Khalili, Fathi Osman Shirow und Ander Sandov, Volkshochschule Duisburg (Nordrhein-Westfalen)

Um die Opfer des Anschlags nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung zu setzen, wurde vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Initiative kulturelle Integration der bundesweite Aktionstag Hanau ins Leben gerufen. Den Auftakt bildete im Februar 2023 ein Schultheaterprojekt am Deutschen Theater Berlin unter dem Titel „HANAU – Schultheater für Zusammenhalt in Vielfalt“, gefolgt von der Kunstausstellung „Junge Kunst für Hanau“ im Kulturforum der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Im vergangenen Jahr fand unter dem Titel „Ohren auf für Hanau!“ ein Begegnungskonzert in der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin statt.

Insgesamt haben sich bislang über Tausend Schülerinnen und Schüler aus allen Bundesländern an den vier Schulwettbewerben beteiligt.

Weitere Informationen zu den Schulwettbewerben: