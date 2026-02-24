Lust auf eine Currywurst mit Bärbel Bas oder eine Cellostunde mit Christian Höppner?

Berlin, den 24. Februar 2026. Zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration – einem starken Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – sollen im Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden.
Alle Mitmachenden nehmen automatisch an der Verlosung der vielen attraktiven Tombola-Preise, die die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration zur Verfügung stellen, teil.
Hier kommen Sie zu allen Tombola-Preisen
Darunter finden Sie:
- ARD: Plüschfiguren aus der Sendung mit der Maus & Gutscheine für ein Eigen-Konzert des NDR-Ensembles
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Auf eine Currywurst mit Bärbel Bas in Duisburg
- Deutscher Journalisten-Verband: Eintrittskarten für das Miniatur Wunderland in Hamburg mit Begrüßung durch den Vorstand des DJV Nord
- Deutscher Kulturrat: Cellostunde mit Präsident Prof. Christian Höppner
- Deutscher Städte- und Gemeindebund: Exklusive Story in der Stadt- und Gemeinde digital
- Deutscher Städtetag: eine Vielzahl an Gutscheinen für Museen, Theater und Kultureinrichtungen in verschiedenen Städten bundesweit
- Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien: Freikarten für den Gropiusbau, persönliche Führungen durch das Museum in der Kulturbrauerei oder den Tränenpalast & Jahreskarten der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- Evangelische Kirche in Deutschland: Auf eine Schokolade mit Bischöfin Kirsten Fehrs
- neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk: Gutschein zum Kaffeesatzlesen mit den ndo & Gutschein für einen gemeinsamen Collab-Post oder ein TikTok-Reel
- ZDF: Gutscheine für ZDF-Fernsehgarten, das aktuelle sportstudio und sportstudio live
- u.v.m.
Alle Aktionen, die bis Donnerstag, den 7. Mai 2026 um 12 Uhr für den den Veranstaltungskalender zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt angemeldet worden sind, nehmen automatisch an der Verlosung teil.
Planen auch Sie eine Aktion!: Hier finden Sie alle nötigen Informationen, Ideen und Werbematerialien: aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de
- Erfahren Sie hier alles zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: www.aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de
- Hier finden Sie die bereits geplanten Veranstaltungen im Aktions-Kalender.
- Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern des Aktionstags.
- Hier kommen Sie zur Tombola.
- Den Hintergrund für den Aktionstag bilden die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration.
- Der Initiative kulturelle Integration gehören an: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.