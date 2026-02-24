Lust auf eine Currywurst mit Bärbel Bas oder eine Cellostunde mit Christian Höppner?

Mitmachen beim Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration und außergewöhnliche Preise gewinnen!

Berlin, den 24. Februar 2026. Zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration – einem starken Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – sollen im Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden.

Alle Mitmachenden nehmen automatisch an der Verlosung der vielen attraktiven Tombola-Preise, die die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration zur Verfügung stellen, teil.

Hier kommen Sie zu allen Tombola-Preisen

Darunter finden Sie:

ARD : Plüschfiguren aus der Sendung mit der Maus & Gutscheine für ein Eigen-Konzert des NDR-Ensembles

: Plüschfiguren aus der Sendung mit der Maus & Gutscheine für ein Eigen-Konzert des NDR-Ensembles Bundesministerium für Arbeit und Soziales : Auf eine Currywurst mit Bärbel Bas in Duisburg

: Auf eine Currywurst mit Bärbel Bas in Duisburg Deutscher Journalisten-Verband : Eintrittskarten für das Miniatur Wunderland in Hamburg mit Begrüßung durch den Vorstand des DJV Nord

: Eintrittskarten für das Miniatur Wunderland in Hamburg mit Begrüßung durch den Vorstand des DJV Nord Deutscher Kulturrat : Cellostunde mit Präsident Prof. Christian Höppner

: Cellostunde mit Präsident Prof. Christian Höppner Deutscher Städte- und Gemeindebund : Exklusive Story in der Stadt- und Gemeinde digital

: Exklusive Story in der Stadt- und Gemeinde digital Deutscher Städtetag : eine Vielzahl an Gutscheinen für Museen, Theater und Kultureinrichtungen in verschiedenen Städten bundesweit

: eine Vielzahl an Gutscheinen für Museen, Theater und Kultureinrichtungen in verschiedenen Städten bundesweit Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien : Freikarten für den Gropiusbau, persönliche Führungen durch das Museum in der Kulturbrauerei oder den Tränenpalast & Jahreskarten der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz

: Freikarten für den Gropiusbau, persönliche Führungen durch das Museum in der Kulturbrauerei oder den Tränenpalast & Jahreskarten der Staatlichen Museen zu Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz Evangelische Kirche in Deutschland : Auf eine Schokolade mit Bischöfin Kirsten Fehrs

: Auf eine Schokolade mit Bischöfin Kirsten Fehrs neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk : Gutschein zum Kaffeesatzlesen mit den ndo & Gutschein für einen gemeinsamen Collab-Post oder ein TikTok-Reel

: Gutschein zum Kaffeesatzlesen mit den ndo & Gutschein für einen gemeinsamen Collab-Post oder ein TikTok-Reel ZDF : Gutscheine für ZDF-Fernsehgarten, das aktuelle sportstudio und sportstudio live

: Gutscheine für ZDF-Fernsehgarten, das aktuelle sportstudio und sportstudio live u.v.m.

Alle Aktionen, die bis Donnerstag, den 7. Mai 2026 um 12 Uhr für den den Veranstaltungskalender zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt angemeldet worden sind, nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Planen auch Sie eine Aktion!: Hier finden Sie alle nötigen Informationen, Ideen und Werbematerialien: aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de