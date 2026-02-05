Einladung an die Presse: Schulwettbewerb „Schreib für Hanau!“

Liebe Pressevertreterinnen und -vertreter,

liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen,

aus Anlass des rassistisch und rechtsextremistisch motivierten Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020 haben der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Initiative kulturelle Integration den Aktionstag Hanau ins Leben gerufen, um die Namen der Opfer des Anschlags nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Kern des Aktionstages ist ein Wettbewerb an Schulen.

2025 lautete der Aufruf: „Schreib für Hanau!“ Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und Schularten waren aufgefordert, Texte einzureichen, in denen sie sich mit Rassismus und anderen Formen von Ausgrenzung auseinandersetzen.

Wir laden Sie herzlich zur feierlichen Lesung der Texte des Schulwettbewerbs „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ ein. Dabei werden Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland ihre Beiträge präsentieren.

Eine prominente Jury hat unter hundert Einreichungen aus zehn Bundesländern zehn Texte und eine Gruppenarbeit für die Präsentation in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz ausgewählt.

Wann: 10. Februar 2026, 18 Uhr

Wo: Wilhelm-von-Humboldt-Saal, Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Unter den Linden 8, 10117 Berlin

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Haack

Leitung Kommunikation

Deutscher Kulturrat

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Initiative kulturelle Integration und ihrer Mitgliedsverbände, dem dbb beamtenbund und tarifunion sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund, vertreten durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat zusammen mit der Initiative kulturelle Integration den jährlichen Schulwettbewerb ins Leben gerufen und gefördert, um die Namen der Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020 nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Nach dem Schultheatertreffen „HANAU – Schultheater für Zusammenhalt in Vielfalt“ (2023), dem Kunstwettbewerb „Junge Kunst für Hanau“ (2024) und zuletzt dem Musikwettbewerb „Ohren auf für Hanau!“ (2025), steht das Kreative Schreiben im Zentrum des aktuellen Schulwettbewerbs.

