Stellenausschreibungen: Interessant und herausfordernd – Arbeiten beim Deutschen Kulturrat

Feierliche Lesung am 10. Februar in der Staatsbibliothek zu Berlin

Wir suchen Verstärkung in unserer Geschäftsstelle in Berlin!

 

Referentin bzw. Referent Kommunikation (w/m/d) beim Deutschen Kulturrat

 

Wir suchen zum 1. April 2026 eine Referentin bzw. einen Referenten Kommunikation (w/m/d). In dieser unbefristeten Vollzeitstelle arbeiten Sie an der öffentlichen Darstellung des Spitzenverbandes der Bundeskulturverbände, betreuen Presse- und Online-Kommunikation und wirken redaktionell an Politik & Kultur sowie an Dossiers und Publikationen mit.

 

 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) beim Deutschen Kulturrat

 

Die Werksstudierenden-Stelle bietet Einblicke in die Kulturpolitik und vielfältige Aufgaben: von der Gremienvorbereitung über die Organisation von Veranstaltungen bis hin zur Text- und Bildbearbeitung für unsere Zeitung „Politik & Kultur” sowie für unsere Online-Kommunikation. Gesucht werden engagierte Studierende mit Interesse an Kulturpolitik, eigenverantwortlichem Arbeiten und Teamgeist.

 

