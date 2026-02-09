Stellenausschreibungen: Interessant und herausfordernd – Arbeiten beim Deutschen Kulturrat

Wir suchen Verstärkung in unserer Geschäftsstelle in Berlin!

Referentin bzw. Referent Kommunikation (w/m/d) beim Deutschen Kulturrat

Wir suchen zum 1. April 2026 eine Referentin bzw. einen Referenten Kommunikation (w/m/d). In dieser unbefristeten Vollzeitstelle arbeiten Sie an der öffentlichen Darstellung des Spitzenverbandes der Bundeskulturverbände, betreuen Presse- und Online-Kommunikation und wirken redaktionell an Politik & Kultur sowie an Dossiers und Publikationen mit.

Bewerbungen bis 27. Februar 2026 per Mail an: Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta 1770669802 rrutl 1770669802 uk@gn 1770669802 ubrew 1770669802 eb 1770669802

Hier geht es zur Ausschreibung

Studentische Hilfskraft (w/m/d) beim Deutschen Kulturrat

Die Werksstudierenden-Stelle bietet Einblicke in die Kulturpolitik und vielfältige Aufgaben: von der Gremienvorbereitung über die Organisation von Veranstaltungen bis hin zur Text- und Bildbearbeitung für unsere Zeitung „Politik & Kultur” sowie für unsere Online-Kommunikation. Gesucht werden engagierte Studierende mit Interesse an Kulturpolitik, eigenverantwortlichem Arbeiten und Teamgeist.