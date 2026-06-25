Politik & Kultur 7-8/26 vorab für die Presse

Berlin, den 25.06.2026. Die Ausgabe 7-8/2026 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Juli 2026 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe behandelt im Schwerpunkt das Thema „Hauptsache live! Konzerte, Festivals, Shows vor und hinter der Bühne“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.

Im Leitartikel „Wie frei ist die öffentlich geförderte Kunst?“ schreibt Nils Weinberg über das Grundrecht der Kunstfreiheit.

Weitere Themen der Ausgabe 7-8/26 von Politik & Kultur sind:

Weltkulturerbe

Berliner Mauer: Am 13. August jährt sich der Bau des bekannten Symbols des Wettstreits der Systeme, das endlich Weltkulturerbe werden sollte.

Berliner Mauer: Am 13. August jährt sich der Bau des bekannten Symbols des Wettstreits der Systeme, das endlich Weltkulturerbe werden sollte. Kulturfördergesetz

Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra gibt Auskunft zum neuen Kulturfördergesetz, das u. a. Kunst und Kultur als Staatsziel verankert.

Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra gibt Auskunft zum neuen Kulturfördergesetz, das u. a. Kunst und Kultur als Staatsziel verankert. Bundespräsident

Krise der Repräsentation: Die politischen Institutionen verlieren in der Öffentlichkeit an Respekt – wie beim Staatsoberhaupt zu sehen. Was ist zu tun?

Krise der Repräsentation: Die politischen Institutionen verlieren in der Öffentlichkeit an Respekt – wie beim Staatsoberhaupt zu sehen. Was ist zu tun? RTL übernimmt Sky

In Konkurrenz mit globalen Plattformen: Die Bertelsmann-Sendergruppe wird durch die Sky-Übernahme zum drittgrößten Pay-TV-Anbieter.

Außerdem: Editorial: Arroganz – Die Selbstverständlichkeit der Sprachelite; Was ist von Europas Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 geblieben?; Fünf Jahre Humboldtforum; Museen in der Migrationsgesellschaft; Kulturerbe in Bundesgewässern; Biennale in Venedig; Zustand der Filmkritik u.v.m.