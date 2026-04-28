Politik & Kultur 5-6/26 vorab für die Presse

Berlin, den 28.04.2026. Die Ausgabe Mai/Juni von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.
In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Mai 2026 erhältlich.
- Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.
Die neue Ausgabe behandelt im Schwerpunkt das Thema „Was uns zusammenhält – Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 1, 15 bis 26.
Im Leitartikel „Ein stabiles kulturelles Fundament“ schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den Geist unserer Verfassung: das Miteinander in Freiheit und Vielfalt.
Weitere Themen der Ausgabe 5-6/26 von Politik & Kultur sind:
- Kunstfreiheit
Nicht selten kann Kunstfreiheit eine Zumutung sein: Sie trotzdem auszuhalten, macht eine funktionierende Demokratie in ihrem Kern aus
- Haber-Verfahren
Positionen der Kulturministerinnen und -minister der Länder zum Einsatz des Verfassungsschutzes bei der Kulturförderung
- Iran
Bedroht, aber nicht verloren: Wie lässt sich Irans Kulturerbe trotz jahrzehntelanger Dauerkrisen und Krieg nachhaltig schützen
- Medienrat
Neues Gremium mit Sitz in Weimar soll den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Blick nehmen und den Auftrag prüfen
Außerdem: Editorial: Vielfalt: Föderalismus als Rettung!; Verfassungsschutz zwischen Kunstfreiheit und Extremismusabwehr; Jüdische Bildung und Mobilität als Innovationstreiber; Iranische Filmkultur; 250 Jahre USA: Die Erfindung der amerikanischen Architektur; Demokratische KI u.v.m.
- Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.
- Sie ist erhältlich in Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken, auf Flughäfen und im Abonnement: Einzelpreis: 5,50 Euro, im Abonnement: 30,00 Euro (inkl. Porto), im Abonnement für Studierende: 25 Euro (inkl. Porto).
- Die Mai/Juni-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Was uns zusammenhält: Demokratie zwischen Vielfalt, Konflikt und Kompromissen“ steht für die Presse vorab all E-Paper (PDF-Datei) zum Herunterladen bereit.