Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt im Europäischen Haus

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Jahr findet erstmals der Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, statt. Mit zahlreichen bundesweiten Aktionen von Organisationen, Bündnissen oder Einzelpersonen rücken die Menschen in Deutschland rund um den 21. Mai 2026 ein Stück näher zusammen und setzen vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in unserer freien und pluralen Gesellschaft.

Seien Sie herzlich willkommen, wenn wir am 21. Mai 2026 auf zwei Podien mit Gästen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur über verschiedene Aspekte von Vielfalt und ihre Auswirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland diskutieren.

Darüber hinaus erwarten wir spannende Impulse aus der Politik von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, dem Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesinnenministeriums Christoph de Vries und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Den kulturellen Rahmen bilden zwei Lesungen des Autors und Journalisten Haznain Kazim sowie die Live-Performance des Musikers und Sängers von den Prinzen Sebastian Krumbiegl.

Seit nunmehr zehn Jahren engagieren sich die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein breites Bündnis aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, der Medien, der Religionsgemeinschaften, von zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Politik und Verwaltung – für eine Gesellschaft die Vielfalt fördert und Teilhabe ermöglicht. Die Grundlage bilden die 15 Thesen Zusammenhalt in Vielfalt, die die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration gemeinsam verfasst haben und die ihnen als Auftrag und Arbeitsprogramm zugleich dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Zimmermann

Sprecher der Initiative kulturelle Integration

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates