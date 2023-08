Politik & Kultur 9/23 vorab für die Presse

Berlin, den 29.08.2023. Die September-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. September 2023 erhältlich. Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Zank, Zoff, Zwist: Streitkultur in Geschichte und Gegenwart“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 31.

Der Leitartikel zu „Projekt der Aufklärung – Demokratie: Vom öffentlichen Vernunftgebrauch und einer vitalen Zivilkultur“ stammt von Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D.

Weitere Themen der Ausgabe 9/23 von Politik & Kultur sind:

Künstlersozialkasse

Herzlichen Glückwunsch, KSK! Zum 40. Geburtstag gibt es Einblicke in Geschichte sowie Forderungen für die Zukunft.

Kulturpolitik im Studium

Mehr Kulturpolitik an deutschen Universitäten: Wie können kulturpolitische Inhalte an Studierende vermittelt werden?

100 Jahre Radio

Helfer in Krisensituationen und Vermittler von Heimat: Rolle und Bedeutung des Community-Radios in Indien.

Rundfunkbeitrag

Ein Mysterium: Wie geht es ab 2025 weiter? Die Hoffnungen der Länder ruhen auf der Zukunftskommission und den Anstalten.

Außerdem: Kulturort Friedhof: Dorotheenstädtischer Friedhof in Berlin-Mitte; Creative Europe: Nachhaltigkeit konkret; Kultur und Integration in Düsseldorf; Künstliche Intelligenz; Situation an Deutschen Bühnen; Getrennte Erinnerungsgemeinschaften: West und Ost; E-Sport in Deutschland; Situation der ukrainischen Kulturmachenden in Deutschland; Kolumbiens gesellschaftlicher Wandel als kulturelle Leistung; Medienkünstlerin Ulrike Rosenbach im Porträt u.v.m.



Der aktuellen Ausgabe liegt das Dossier „Vernetzt.“ zu Frauennetzwerken bei.