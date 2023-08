Landesbibliothek-Berlin: Aus Kommerztempel könnte Kulturort werden

Berlin, den 29.08.2023. Der Deutsche Kulturrat beschäftigt sich schon seit langem mit Fragen der Umnutzung von ehemaligen Gewerbeimmobilen zu Kulturorten. Das Q207 in Berlin, das bisherige Galeries Lafayette in der Friedrichstraße, könnte der neue Standort für die Berliner Zentral- und Landesbibliothek werden. Die Kaufhauskette will das Gebäude in der Mitte von Berlin Ende 2024 aufgeben.

Der Deutsche Kulturrat begrüßt die von Kultursenator Joe Chialo am Montag im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus präsentierte Idee.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrat, Olaf Zimmermann, sagte: „Nach quälend langen Jahren der Tatenlosigkeit könnte jetzt endlich ein Weg gefunden werden, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin unter einem Dach, in der Mitte von Berlin, neu aufzustellen. Wir unterstützen die Idee von Kultursenator Joe Chialo nachdrücklich. Bibliotheken sind die zentralen Wissensorte unserer Zeit, sie gehören mitten in die Städte. Berlin hat jetzt die Chance, aus einem Kommerztempel einen für alle Menschen offenen Kulturort zu schaffen.“