Politik & Kultur 5/23 vorab für die Presse

Comics, Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, KulturPass für alle 18-Jährigen, Europäische Kulturhauptstadt: Chemnitz 2025, Kulturszene und Kulturpolitik in Singapur, regionale Tageszeitungen unter Druck etc.

Berlin, den 27.04.2023. Die Mai-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Mai 2023 erhältlich. Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Comics – Graphische Literatur“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 30.

Der Leitartikel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk „Welche Medien für die Demokratie? Der Erneuerungsprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ stammt von Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien als Staatssekretärin in der Staatskanzlei.

Weitere Themen der Ausgabe 5/23 von Politik & Kultur sind:

ARD + ZDF

Wie ist es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestellt? Welche Neuerungen braucht es? Welche Rolle spielt die Kultur dabei?

Staatliche Erziehungsmaßnahme?: Welches Kulturverständnis liegt dem KulturPass für alle 18-Jährigen zugrunde? Droht Diskriminierung?

Ein Update: Wie kommen Beteiligung und Vorbereitung zur Europäischen Kulturhauptstadt voran? Was gibt es noch zu tun?

Wie ist es um Kulturszene und Kulturpolitik in der „klimatisierten Nation“ Singapur bestellt? Kann sie als Tor nach Asien fungieren?

Die Existenzgrundlage der örtlichen Zeitungsverlage ist in Gefahr

Außerdem: Kulturpolitik in Hamburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg, Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, Geschlechtergerechtigkeit: Die Situation von Frauen in Kultur und Medien, Gewerkschaften heute, Paulskirche: „Haus der Demokratie“?, Kulturmanagement: Gleichzeitigkeit von Perspektiven in der Kultur, Brexit und die EU-Kulturpolitik, Arbeit und Leben in der afghanischen Diaspora: Schriftstellerin Armeghan Taheri, Spuren im Ton: Keilschrift, Breschkai Ferhad im Porträt, Erinnerungskultur etc.