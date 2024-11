Politik & Kultur 12/24-1/25 vorab für die Presse

Jüdisches Leben, Fokus Medienpolitik, GEMA-Klage gegen Open AI, Kulturpolitik in der Slowakei

Berlin, den 27.11.2024. Die Doppel-Ausgabe 12/24-1/25 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnentinnen und Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 1. Dezember 2024 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die neue Ausgabe richtet den Schwerpunkt auf das Thema „Jüdisches Leben“. Die Beiträge zum Thema finden Sie auf den Seiten 17 bis 29.

Der Leitartikel „Weckruf an die Gesellschaft“ stammt von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D., von 2018 bis 2024 Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Es geht darin um Erkenntnisse aus einer Studie zum Antisemitismus.

Weitere Themen der Ausgabe 12/24-1/25 von Politik & Kultur sind:

Kultur unter Druck

Fehlender Bundeshaushalt, unterfinanzierte Länder und Kommunen: ein Plädoyer für kreative Lösungen zur Kulturfinanzierung

Eine Studie des Instituts für Museumsforschung macht deutlich: Museen gehören zu den vertrauenswürdigsten Institutionen

Nach der Wahl erlebt die Slowakei drastische Eingriffe, Einflussnahme und Personalentscheidungen im Kulturbereich

Computer- und Videospiele können zur Vermittlung von Geschichte und zu einem lebendigen Gedenken in der Gegenwart beitragen

Stimmen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zur Rundfunkreform

Außerdem: Editorial: Was sollen wir tun?; GEMA klagt gegen Open AI; Widerstand in Österreich gegen Missbrauch des Gedenkens; Zugang zu Wissen im digitalen Zeitalter; Alte Synagoge in Essen: ein Haus für jüdische Kultur; deutsche Kultur-Mittlerorganisationen im Ausland; Sharon Adler im Porträt; Albtraum: düstere Offenbarung u.v.m.